Apple впервые объявила о возможности использования AirPlay в отелях с телевизорами LG.

После некоторой задержки Apple наконец-то внедряет AirPlay на телевизоры в гостиничных номерах. Однако человек может использовать его, если остановиться в одном из 60 отелей IHG. Только в этих местах на данный момент доступен AirPlay.

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Apple впервые объявила о возможности использования AirPlay в отелях с телевизорами LG во время Всемирной конференции разработчиков в 2023 году. Эта функция позволяет транслировать шоу, фильмы и музыку с телефона на гостиничный телевизор, а также просматривать фотографии или играть в игры на большом экране.

Хотя ранее Apple заявляла, что AirPlay в отелях появится к концу 2023 года, в итоге она отложила его запуск до 2024 года. Эта функция появилась с выпуском iOS 17.3.

На данный момент AirPlay поддерживается только в избранных отелях IHG, таких как Holiday Inn, Candlewood Suites и Avid Hotels (США, Канада и Мексика). Apple заявляет, что добавит больше локаций в ближайшие месяцы. Если вы планируете путешествие в эти страны, то ознакомиться с полным списком поддерживаемых отелей можно на веб-сайте IHG.