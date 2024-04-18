Приложение для обмена фотографиями от TikTok выходит на iOS и Android.

TikTok начал выпуск своего конкурента Instagram, TikTok Notes. В твиттере, объявляющем о запуске, были представлены официальные изображения приложения. TikTok Notes позволяет добавлять заголовки к изображениям над своими подписями, чего Instagram изначально не предлагал.

Домашняя страница разделена на две части. Имеется отдельная страница, где пользователь может просматривать посты людей, на которых он подписан. Также представлена ещё одна страница "Для вас". Он организован примерно так же, как домашняя страница Pinterest, но с меньшей сеткой из двух столбцов.

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Приложение очень похоже на Instagram. В течение многих лет Meta копировала другие платформы социальных сетей, такие как TikTok с барабанами и Snapchat с историями.

Ранее в этом месяце TikTok анонсировала новое приложение для обмена фотографиями посредством уведомления отправленного пользователям. В то время компания не предоставила подробностей о приложении, кроме названия TikTok Notes.

Пока неизвестно, когда TikTok выпустит приложение в США и других странах.