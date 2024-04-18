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Новостник
Boston Dynamics представила новое поколение роботов Atlas
На замену последней модели придёт полностью электрическая версия Atlas с кардинально переосмысленным дизайном и конструкцией. Это следующее поколение оригинальной программы Atlas, основанное на десятилетии активных исследований и инновационном практическом опыте в области робототехники.

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Компания Boston Dynamics представила новую, полностью электрическую версию своей человекоподобной машины. Робот Atlas следующего поколения разработан таким образом, чтобы обеспечить гораздо больший диапазон движений, чем его предшественник.

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Boston Dynamics считает, что Atlas может сохранять гуманоидную форму, не ограничивая "возможности передвижения двуногого робота". Новая версия была переработана с помощью поворотных шарниров, которые делают её уникальной для решения скучных и опасных задач.

"Мы разработали электрическую версию Atlas, чтобы она была сильнее, ловчее и маневреннее" - говорится в пресс-релизе компании. "Atlas может напоминать человеческий форм-фактор. Однако мы оснащаем робота таким образом, чтобы он двигался наиболее эффективным из возможных способов выполнения задачи, а не был ограничен диапазоном движений человека. Atlas будет двигаться способами, превосходящими человеческие возможности".

Дизайн немного гуманоидный. Подобно двуногим роботам, новый Atlas имеет более длинные конечности, прямую спину и отчётливую голову, которая может поворачиваться по мере необходимости. Кабелей не видно, а на его "лице" встроена кольцевая подсветка. Это заметное улучшение по сравнению со своим предшественником. Робот оснащён набором новых инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения от Boston Dynamics.

#boston dynamics #atlas #boston
Источник: trashbox.ru
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