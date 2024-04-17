Marshall Major V предлагают 100+ часов воспроизведения музыки без подзарядки. На специальную кнопку «M» можно запрограммировать настройку эквалайзера, доступ к голосовому помощнику или запуск Spotify.

Компания Marshall представила два новых варианта беспроводного аудио для любителей музыки: наушники Major V и наушники-вкладыши Minor IV. Оба продукта разработаны с целью позволить покупателям "наслаждаться музыкой быстрее, интенсивнее и дольше".

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Вдохновлённые устаревшими усилителями Marshall, Major V и Minor IV отличаются эстетическим дизайном, отражающим наследие бренда. Этот язык дизайна включает фирменные элементы и текстуры, характерные для усилителей Marshall. Они создают визуально привлекательный и тематически согласованный внешний вид.

Наушники Major V headlines с впечатляющим временем беспроводного воспроизведения более 100 часов на одной зарядке гарантирует бесперебойную работу.

Major V оснащён кнопкой M, которая предлагает настраиваемые функции. Эту кнопку можно запрограммировать для настройки эквалайзера, доступа к голосовому ассистенту или использовать с Spotify Tap. Благодаря последней функции можно без проблем управлять музыкой.

Для подключения Major V использует технологию Bluetooth LE (Low Energy). Эта технология предлагает такие преимущества, как улучшенное качество звука, более стабильное соединение и больший радиус действия беспроводной сети. Все это способствует лучшей синхронизации звука. Major V поддерживает беспроводную зарядку для дополнительного удобства.

Наушники-вкладыши Minor IV обеспечивают удобный и компактный вариант для прослушивания в дороге. Гарнитура обеспечивает 7-часовое воспроизведение без подзарядки, а прилагаемый чехол для зарядки увеличивает общее время прослушивания до 30 часов. Minor IV заряжается всего за 1,1 часа, в то время как чехол для зарядки занимает 2 часа. Как и Major V, Minor IV оснащён технологией Bluetooth LE и поддерживает беспроводную зарядку.

Marshall Major V и Minor IV уже сейчас доступны для предварительного заказа. Их поставка начнется 23 апреля. Цена Major V составляет 160 долларов, а Minor IV оценивается в 148 долларов.