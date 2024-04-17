Слушатели смогут сохранять созданные искусственным интеллектом плейлисты.

Amazon Music позволит создавать плейлисты с текстовой подсказкой с помощью Maestro, своего нового AI playlist Maker.

Maestro, который в настоящее время доступен в бета-версии для небольшого числа подписчиков Amazon Music, позволит пользователям составлять плейлисты. Для этого они могут использовать любые подсказки, включая эмодзи. По словам компании, слушатели смогут сохранять созданные искусственным интеллектом плейлисты и делиться ими с другими пользователями Amazon Music.

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Maestro будет доступен только через приложение Amazon Music. Пользователи, имеющие доступ к бета-версии, могут видеть Maestro на своём рабочем столе или при нажатии на знак "плюс" для создания нового плейлиста. Затем они могут либо ввести текст, либо произнести подсказку вслух.

Бета-пользователи, являющиеся подписчиками Prime Music, должны решить, нравится ли им плейлист, который создал Maestro. Затем они могут сохранить его, чтобы прослушать его позже. Однако пользователи Amazon Music Unlimited могут сразу прослушивать и сохранять все свои плейлисты целиком.

Amazon предупреждает, что у Maestro "не всегда получается сделать это правильно с первого раза", потому что технология всё ещё новая. Компания заявляет, что внедрила некоторые ограничения, например, блокировку ненормативной лексики и неуместных подсказок.

Amazon активно использует искусственный интеллект для обновления многих своих сервисов. В дополнение к Maestro в Amazon Music компания также выпустила чат-бота под названием Rufus для розничных клиентов.