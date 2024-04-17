Платформа краудфандинга позволит сторонникам вносить свой вклад в кампании даже после их официального завершения

Создатели, занимающиеся сбором средств для проектов на Kickstarter, смогут собирать деньги даже после окончания своей кампании.

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В настоящее время проекты на Kickstarter могут длиться от одного до 60 дней. Создателям, надеющимся продолжить сбор средств после достижения своей цели, пришлось уйти с платформы.

Новая функция позволит краудфандинговым кампаниям собирать деньги на неопределённый срок по желанию создателя. Создателям, которые предлагают что-либо в обмен на определённый уровень денежной поддержки (например, цифровую загрузку альбома или физические товары), необходимо будет прекратить выполнение просроченных обязательств. Kickstarter предлагает данную рекомендацию, если кампания не получит новых взносов в течение 30 дней.

Другие краудфандинговые платформы опробовали аналогичные модели финансирования. Indiegogo представила модель "вечного финансирования" 10 лет назад. Indiegogo автоматически продолжают сбор средств после закрытия кампании, а создатели получают выплаты каждый месяц по мере поступления денег. Некоторые создатели, начинавшие на Kickstarter, в конечном итоге перешли на Indiegogo, чтобы продолжать собирать деньги для поддержки своей работы.

Kickstarter заявляет, что тестирует поздние взносы с небольшим количеством пользователей. Как только создатель отключит поздние взносы, он не сможет вернуться назад.