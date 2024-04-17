Веб-сайт Google Drive приобретает тёмную тему.

В Интернете лишь несколько приложений и служб Google предлагают ночной режим. Google Drive стал последним, кто представил тёмную тему.

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Google сегодня сделал тёмную тему для Диска официальной. Эта крайне востребованная функция обеспечивает более удобный, настраиваемый опыт просмотра на Диске. Начиная с сегодняшнего дня, оно будет доступно всем клиентам Google Workspace, индивидуальным подписчикам и пользователям с личными аккаунтами Google. Пока режим не получил широкого распространения.

Как только тема станет доступна, пользователю будет предложено выбрать “Новое! Тёмный режим”, чтобы продолжать наслаждаться работой . После этого следует коснуться значка шестерёнки в правом верхнем углу > Настройки > Общие > Внешний вид.

Новый режим довольно простой и применяется только к просмотру файлов. Документы, таблицы, слайды и т.д. не изменились. Фон (боковая панель, строка поиска и т.д.) более светлый и немного серый, в то время как внутренний "контейнер" темнее/чернее.

Google Keep и Чат также предлагают тёмные темы. По сравнению с мобильными устройствами, доступность изображений, подходящих для использования в ночное время, ограничена. Режим ещё не получил широкого распространения, однако Google продолжит обновлять все приложения Workspace.