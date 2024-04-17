Наушники-вкладыши SoundCore Sleep A20 от Anker на момент выпуска стоили 89,99 доллара и подходят для тех, кто спит на боку, предпочитая пассивное шумоподавление и немного больше отдыха.

Наушники Anker Soundcore Sleep A20, которые бренд представил в прошлом месяце, дебютировали на Kickstarter. Наушники Sleep A20, выпущенные Soundcore в честь Всемирного дня сна, предназначены для решения распространённых проблем со сном. Гарнитура оснащена функциями, направленными на улучшение качества сна за счёт шумоподавления и комфорта.

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Модель A20 имеет конструкцию ушных вкладышей с двойным уплотнением, которая значительно повышает шумоизоляцию. Это дополняется технологией активного шумоподавления (ANC), которая позволяет снизить окружающий шум до 21 дБ. Компания стремится создать гарнитуру, способную обеспечить более тихую обстановку для пользователя.

Дизайн наушников Sleep A20 ориентирован на комфорт, особенно для людей, которые спят на боку. Гарнитура предлагает множество вариантов звучания, включая белый шум. Пользователи могут настроить аппарат с помощью приложения Soundcore в соответствии со своими предпочтениями для маскировки внешних звуков (например храп).

Одним из заметных улучшений модели A20 является время автономной работы. Наушники обеспечивают 14 часов воспроизведения в спящем режиме, а чехол для зарядки увеличивает общее время использования до 80 часов.

Sleep A20 также включает функции отслеживания сна, позволяющие получить представление о характере и качестве сна. В него встроена функция будильника, которая позволяет настроить индивидуальное пробуждение. Если наушники потеряются, то можно воспользоваться функцией "Найти устройство", которая помогает пользователям находить их по звуку.

Приобрести Soundcore Sleep A20 можно за 104 доллара на Kickstarter. Компания сообщила, что поставка гарнитуры начнётся в мае 2024 года. Стоимость увеличится до 149,99 долларов.