Пользователи могут выбирать между сенсорным экраном Full HD или 2,2K IPS, оба с диагональю 14 дюймов.

Dell представила свой новый ноутбук Inspiron 14 (Linglong 14-5445) Ryzen Edition. Эта мощная "машина" оснащена 8-ядерным 16-потоковым процессором AMD Ryzen 7 8840HS, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ. Они помогут обеспечить бесперебойную работу в многозадачных и требовательных приложениях.

Пользователи могут выбирать между сенсорным экраном Full HD или 2.2 K IPS LCD. Оба имеют диагональ 14 дюймов. Стоимость опции FHD начинается примерно от 552 доллара. Модели с сенсорным экраном 2.2K стоят 552 или 635 долларов в зависимости от ёмкости хранилища.

реклама

Dell Inspiron 14 весит 1,56 кг и имеет толщину 16,9 мм. Это отличный выбор для тех, кто ценит мобильность. Что касается возможностей подключения, то Dell предлагает хороший выбор портов: USB-C 3.2 Gen 2, два порта USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, слот для SD-карт и аудиоразъём 3,5 мм.

Сенсорный экран с разрешением 2.2K отличается яркостью 300 нит и охватывает 100% цветовой гаммы sRGB. Он обеспечивает яркие впечатления от просмотра.