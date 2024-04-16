Компания Caviar, которая выпускает премиальные версии популярных смартфонов, представила новую коллекцию Desperado Mafia. На этот раз дизайн посвятили фильмам и сериалам о мафии.

Люксовый бренд Caviar, известный своими экстравагантными взглядами на смартфоны высокого класса, пополнил свою коллекцию смартфонов Desperado новой линейкой. Компания вдохновилась культовыми фильмами о мафии. В коллекции “Desperado Mafia" представлены три пользовательских дизайна iPhone 15 Pro – “Крёстный отец”, “Острые козырьки” и “Капоне", каждый из которых отсылает к разным фильмам о гангстерах.

Устройства, выпущенные ограниченным тиражом, отличаются высококачественными материалами. Отличительными чертами являются: чёрный титан, золотые вставки, гравировки, указывающие на тематику фильмов.

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Цены начинаются от 8060 долларов за “Capone” с iPhone 15 Pro ёмкостью 128 ГБ и достигают 10 270 долларов за “Revenge” с iPhone 15 Pro Max ёмкостью 1 ТБ.

Крёстный отец

Модель олицетворяет силу и влияние. Чёрный титан с золотыми вставками создаёт элегантный внешний вид, дополненный надписью “Крестный отец". Также имеется цитата из фильма: “Это не личное, это просто бизнес”. Caviar позиционирует этот телефон как символ авторитета для пользователей, способных оценить классические фильмы о гангстерах.

Острые козырьки

Вдохновленная бандой из Бирмингема “Острые козырьки”, модель “Revenge” олицетворяет боевой дух и мощь гангстерской эпохи. Текстурированный чёрный титан в сочетании с позолоченными вставками создаёт привлекательный дизайн. Центральным элементом является череп, расколотый лезвием. Он символизирует борьбу и силу, а также повторяет силуэт главного героя сериала. Caviar представляет “Revenge” как телефон для лидеров, которые принимают вызовы.

Капоне

Модель, вдохновлённая “Неприкасаемыми”, прославляет стойкость и храбрость. Чёрный титан с гравировкой в виде пулевых отверстий и мотивирующей цитатой: “Никогда не прекращай сражаться, пока бой не будет завершен”. Caviar позиционирует этот телефон как символ мужества, призывая пользователей преодолевать препятствия и проявлять настойчивость.

Каждый телефон поставляется в тематическом футляре. Упаковка призвана создавать ощущение роскоши: золотая фурнитура придаёт вес, а логотип “Caviar Royal Gift” на крышке добавляет эксклюзивности.