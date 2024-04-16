Jaecoo J8 2024 готовится к началу продаж в России.

Автомобиль будет анонсирован в трёх комплектациях и с одним двигателем. Полноприводный Jaecoo J8 2024 станет доступен россиянам в апреле, о чем сообщила пресс-служба китайской компании. Фактически модель представляет собой переделанную версию вишневого Tiggo 9. Отличия от оригинала заключаются в решётке радиатора и шильдиках.

Топовая конфигурация отличается от других наличием усовершенствованного полного привода, дополненного системой управления AWD с двумя сцеплениями на полуосях, которые передают крутящий момент на два колеса по отдельности. Карданный вал отключается при необходимости, что положительно сказывается на экологичности и эффективности. К преимуществам также относятся улучшенная проходимость и контроль на поворотах.

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Под капотом находится 249-сильный двигатель 2.0T, которому помогает 7-ступенчатый робот DCT7. Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации, благодаря чему имеет различные варианты обогрева. Оснащение включает 24,6-дюймовый сенсорный экран, 256-цветную подсветку салона, климат-контроль на 2 зоны, эргономичные сиденья, большую панорамную крышу с люком, проекцию на лобовое стекло.

За безопасность отвечает целый арсенал охранных систем и электронных помощников. В среднюю комплектацию входят мониторинг состояния водителя, ароматизация воздуха и т.д.

Марка Jaecoo раскрыла российские цены на свою вторую модель — большой вседорожник J8. В трёх комплектациях он стоит от 4,4 до 5,1 миллиона рублей.