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Razer выпускает Blade 18 (2024): игровой ноутбук с GeForce RTX 4090
Компания Razer пополнила свой ассортимент игровых ноутбуков новой моделью Razer Blade 18 (2024), стоимость которого начинается от 3100 долларов.

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Фирма Razer анонсировала Razer Blade 18 — новое дополнение к линейке игровых ноутбуков. По словам компании, оно является “самой большой и крутой” моделью Blade за всю историю. Отличительной характеристикой является первый в мире 18-дюймовый дисплей 4K 200 Гц с разрешением до UHD + (3840 × 2400). Время отклика составляет 3,0 мс. Имеется 100% цветовая гамма DCI-P3.

Blade 18 предлагает геймерам и создателям изображения сверхвысокой чёткости с головокружительной частотой обновления для непревзойденных впечатлений от просмотра. Blade 18 отличается улучшенной скоростью подключения и пропускной способностью. Теперь геймеры и создатели могут наслаждаться высококачественными оптическими эффектами и воздействием погружения.

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Технология Thunderbolt 5 поможет абонентам подключить игровые дисплеи с высоким разрешением, высокоскоростной накопитель и всесторонние док-станции. Результат достигается путём увеличения пропускной способности до 120 Гбит/с. Основой Blade 18 является Intel Core i9-14900HX 14-го поколения, самый скоростной в мире технологический процессор.

Благодаря 24 ядрам и возможности разблокировки разгона с помощью Razer Synapse он обеспечивает непревзойденную вычислительную мощность для самых интенсивных задач. При толщине всего 21,99 мм (~ 0,86 дюйма) Blade 18 сочетает в себе мощность процессора Intel Core i9-14900HX 14-го поколения в тонком форм-факторе для 18-дюймовой системы Intel класса HX. Также сочетает быструю производительность с элегантным портативным дизайном.

Blade 18 является лидером среди флагманских ноутбуков. Он поддерживает графику до NVIDIA GeForce RTX 4090 и обеспечивает графическую мощность до 175 Вт. Применяет DLSS 3 на базе ИИ NVIDIA, чтобы повысить частоту кадров и трассировки лучей в режиме онлайн. Технологии GeForce RTX способны поддерживаться в 500 известных играх и программ, включая такие блокбастеры, как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2.

Графические процессоры гаджетов NVIDIA RTX оборудованы специальными тензорными ядрами ИИ, которые обеспечивают быструю производительность в творческих программах, сверхэффективную продуктивность, стремительную игру и т.п. Разработчики могут загрузить драйверы NVIDIA Studio для повышения производительности и надёжности гаджета.

Альтернативный дисплей с разрешением 18 дюймов QHD + 300 Гц с мини-светодиодом. Гаджет оснащён разрешением QHD + (2560 × 1600), 2K зонами затемнения с новой функцией включения/выключения и точностью цветопередачи. Она является отличительной чертой новейших Blades, включая 100% цветовую гамму DCI-P3, заводскую проверку и калибровку Calman.

Усовершенствованная система охлаждения Blade 18 с самыми тонкими в своём классе выхлопными патрубками обеспечивает максимальную графическую мощность и поддерживает производительность настольного компьютера. Технология vapor chamber оснащена системой из 3 вентиляторов и самой большой камерой Razer в истории. Она быстро и эффективно отводит тепло, обеспечивая оптимальную производительность даже при интенсивных играх или сеансах 3D-рендеринга.

Blade 18 отличается 5-мегапиксельной веб-камерой, массивом динамиков THX spatial audio с 6 динамиками, обновляемыми компонентами, широким выбором портов и новейшей технологией подключения Wi-Fi 7. Гаджет обеспечивает постоянное подключение и погружение в процесс, будь то игры, потоковая передача или онлайн-звонки. В комплект поставки входит зарядное устройство GaN (мощностью до 330 Вт).

Каждый новый Razer Blade оснащён дисплеями Calman Verified, что гарантирует точную калибровку панели и возможность использования профессионального оборудования. Абоненты будут управлять гаджетами Razer Chroma RGB, а также подключёнными устройствами сторонних производителей в одном месте с помощью программы Razer Chroma. Для обеспечения иммерсивных цветов в Razer Blades реализована интеграция THX через Razer Synapse для интенсивного погружения в звук. С помощью него пользователи могут создать профили эквалайзера для фильмов, музыки, игр.

#razer #razer blade
Источник: playground.ru
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Игровой ноутбук Razer Blade 18 2024 года с Thunderbolt 5 готов к работе в разрешении 4K
Razer представила игровой ноутбук Blade 18 с интерфейсом Thunderbolt 5 и 4K-панелью 200 Гц
Razer выпустила ноутбуки Blade 18 стоимостью до 4800 долларов
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ответил в лс
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
00:22
Что "Ну-ну" ?))
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
00:20
По совокупности характеристик, Если достаточно средств, очевидно что карты нв лучше.
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Апшеронский скакел
00:20
написал в ЛС
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