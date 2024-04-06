Tesla представит свой продукт robotaxi 8 августа. Об этом сообщил генеральный директор Илон Маск в социальной сети X.

Уже не первый год Илон Маск говорит о проекте robotaxi. Роботакси станет новым крупным бизнесом для автопроизводителя. Ещё в 2015 году Илон Маск сообщил акционерам, что автомобили Tesla достигнут “полной автономии” в течение трёх лет. В 2016 году он сказал, что Tesla сможет отправить один из своих автомобилей в поездку по пересеченной местности. При этом машине не требуется какое-либо вмешательство человека.

Роботакси представляют собой автоматизированные транспортные средства “уровня 3”. Tesla предлагает усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), включая стандартную опцию автопилота или премиальную опцию полного самостоятельного вождения “FSD”.

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Маск поручил всему персоналу отдела обслуживания установить и продемонстрировать FSD для клиентов перед продажей robotaxi. В результате выяснилось, что для премиум-опции Tesla требуется водитель-человек за рулём, который должен быть в любой момент вырулить или затормозить автомобиль.

Акции Tesla выросли на 3% в ходе расширенных торгов после твита Маска. Маск назвал дату показа в пятницу после того, как Reuters сообщило, что планы на долгожданную недорогую модель автомобиля Tesla были отменены. Генеральный директор обвинил Reuters во “лжи”. Роботакси будет представлен 8 августа 2024 года.