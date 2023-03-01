По словам официальных лиц, анализ, проведенный экспертами из национального лабораторного комплекса США, побудил Министерство энергетики ранее в этом году изменить свое мнение о вероятной причине вспышки коронавируса 2019 года.

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Теория о том, что covid-19 начался с несчастного случая в лаборатории в центральном Китае, получила скромный импульс в последней оценке разведки США после работы малоизвестной научной группы, которая проводит одни из самых секретных и технически сложных расследований федерального правительства о возникающих угрозах безопасности, заявили в понедельник нынешние и бывшие официальные лица США.

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По словам официальных лиц, анализ, проведенный экспертами из национального лабораторного комплекса США, побудил Министерство энергетики ранее в этом году изменить свое мнение о вероятной причине вспышки коронавируса 2019 года. Хотя первоначально представители энергетики пришли к выводу в рамках новой правительственной оценки разведданных, что несчастный случай в лаборатории, скорее всего, стал инициатором самой страшной пандемии в мире за столетие.

Но другие разведывательные агентства, участвующие в секретном обновлении, завершенном за последние несколько недель и хранящемся в секрете, разделились по вопросу о происхождении covid—19, причем большинство по—прежнему считают, что наиболее вероятным объяснением является естественное эволюционное “распространение” от животных. Но агентства едины во мнении, что вирус не разрабатывался как биологическое оружие.

“"Лаборатория" не означает "искусственный", - сказал Майк Галлахер, член Постоянного комитета Палаты представителей по разведке, отметив, что работники лаборатории могли собрать вирус в природе и хранить его в лаборатории, из которой он вырвался. “Даже если бы это была утечка из лаборатории, - добавил человек, аналитики разведки "все еще считают, что это был бы вирус естественного происхождения”.

Из девяти разведывательных служб, участвовавших в оценке, только ФБР ранее с “умеренной” уверенностью пришло к выводу, что covid-19 начался с несчастного случая в лаборатории.

Ни одна из ведущих теорий — естественное распространение или утечка из лаборатории — не была окончательно подтверждена, отчасти из-за отказа Китая предоставить независимым следователям доступ к образцам окружающей среды и другим необработанным данным с первых недель вспышки.

Китай неоднократно отрицал, что произошел несчастный случай. В понедельник Пекин осудил новый отчет, связывающий китайские лаборатории с пандемией, а пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин потребовала, чтобы Соединенные Штаты “прекратили порочить Китай”.

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“Отслеживание Covid - это научная проблема, которую не следует политизировать”, - сказала она.