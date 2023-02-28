Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Соединенные Штаты введут санкции против китайских компаний или частных лиц, если они окажут поддержку военным усилиям России в Украине или “нарушат наши санкции”.
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Высокопоставленный американский дипломат, который неясно представлял, с какими последствиями может столкнуться Китай, если он предоставит оружие России, сказал, что Вашингтон “без колебаний” начнет действовать, если Пекин выйдет за рамки «несмертельной» поддержки, которую, по его словам, китайские государственные компании оказывают России, и начнет поставлять летальное оборудование.
Блинкен сделал замечания журналистам во время визита в Казахстан, который уже давно поддерживает тесные отношения с Россией. Отвечая на вопрос о предлагаемом Китаем мирном плане урегулирования конфликта, Блинкен сказал, что Пекин “не может использовать оба пути”.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко — один из ближайших союзников президента России Владимира Путина — отправился в трехдневную поездку в Китай. Он должен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках государственного визита, который проходит на фоне обмена напряженными сообщениями между Вашингтоном и Пекином по поводу позиции Китая в войне. Представитель Госдепартамента Нед Прайс обвинил Китай в том, что он “не является честным посредником” в конфликте.