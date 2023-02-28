Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Соединенные Штаты введут санкции против китайских компаний или частных лиц, если они окажут поддержку военным усилиям России в Украине или “нарушат наши санкции”.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Соединенные Штаты введут санкции против китайских компаний или частных лиц, если они окажут поддержку военным усилиям России в Украине или “нарушат наши санкции”.

реклама

Высокопоставленный американский дипломат, который неясно представлял, с какими последствиями может столкнуться Китай, если он предоставит оружие России, сказал, что Вашингтон “без колебаний” начнет действовать, если Пекин выйдет за рамки «несмертельной» поддержки, которую, по его словам, китайские государственные компании оказывают России, и начнет поставлять летальное оборудование.

Блинкен сделал замечания журналистам во время визита в Казахстан, который уже давно поддерживает тесные отношения с Россией. Отвечая на вопрос о предлагаемом Китаем мирном плане урегулирования конфликта, Блинкен сказал, что Пекин “не может использовать оба пути”.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко — один из ближайших союзников президента России Владимира Путина — отправился в трехдневную поездку в Китай. Он должен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках государственного визита, который проходит на фоне обмена напряженными сообщениями между Вашингтоном и Пекином по поводу позиции Китая в войне. Представитель Госдепартамента Нед Прайс обвинил Китай в том, что он “не является честным посредником” в конфликте.