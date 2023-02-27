В 2022-ом году существенно снизился объём производства автомобилей в России. По данным Минпромторга количество произведённых машин уменьшилось на 60 % по сравнению с 2021-м годом. Если говорить в штуках, то произведено всего 620 тысяч автомобилей. Из них 450 тысяч - это легковые автомобили (-67%), что является настоящим «антирекордом» за всю историю наблюдений в Российской Федерации.
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Ни для кого не секрет, что явилось причиной столь низких показателей. Специальная военная операция на Украине стала отправной точкой резкой остановки автомобильного производства. С рынка ушло огромное количество зарубежных марок. Среди них: Mazda, Renault, Volkswagen, Nissan и многие другие.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, падение продаж легковых автомобилей в 22-ом году перешло отметку в 58%, при этом, большинство новых покупаемых авто – это «китайцы», чьи продажи взлетели до 90%. Так же нельзя забывать и про параллельный импорт из стран-соседей, который возрос почти в четыре раза.