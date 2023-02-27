Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд посетил Украину и встретился с Президентом – Владимиром Зеленским.
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В своём Инстаграмм-канале Зеленский выказал надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество двух стран и поддержку со стороны Саудовской Аравии.
Телеканал «Аш-Шарк» заявил, что принц Сауд и президент Зеленский подписали меморандум о снабжении Украины важными ресурсами – начиная от нефтепродуктов, заканчивая гуманитарной помощью. Вооружение и военную технику Эр-Рияд поставлять не будет, так как настаивает на мирном урегулировании российско-украинского конфликта – об этом принц Сауд разговаривал на встрече со своим российским коллегой – Сергеем Лавровым в декабре 2022-ого года.
Напомним, что осенью 2022-ого Саудовская Аравия анонсировала пакет помощи Украине в размере 400 млн долларов. Много это или мало – судить российским аналитикам, но, глядя на всё это, понимаешь, что Эр-Рияд нам далеко не мирный товарищ и даже не сторонний наблюдатель.