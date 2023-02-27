А так же торги в евро. Об этом заявил самый известный брокер в России в своём Телеграмм-канале.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

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MSI 3060 за 30 тр в Регарде

«Тинькофф Инвестиции» приостанавливают торговлю зарубежными ценными бумагами и торги в евро. Об этом заявил самый известный брокер в России в своём Телеграмм-канале.

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Принятые 25 февраля санкции против ряда российских компаний и банков, в том числе затронули и «Тинькофф». Но Управление банка попыталась утешить своих многочисленных пользователей, сказав, что данный меры носят всего лишь временный характер, и уже через одну - максимум три недели торги будут запущены вновь.

На все эти непривлекательные уступки банку пришлось пойти, чтобы избежать возможной блокировки своего сайта. 26 февраля «Тинькофф Инвестиции» анонсировали перевод активов в другую компанию.

Евро с 27 февраля будет исключена из перечня ликвидных документов, торги данной валютой приостановлены, но возможность вывести уже имеющиеся на счёте евро будет предоставлена всем клиентам.

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Обобщая сложившуюся обстановку, «Тинькофф» заявил, что данные санкции не повлияют на обслуживание клиентов, коих на данный момент насчитывается порядка 26 млн человек. В любом случае, можно сказать, что Тинькофф банк ещё никогда не был так близок к провалу.