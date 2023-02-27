«Тинькофф Инвестиции» приостанавливают торговлю зарубежными ценными бумагами и торги в евро. Об этом заявил самый известный брокер в России в своём Телеграмм-канале.
реклама
Принятые 25 февраля санкции против ряда российских компаний и банков, в том числе затронули и «Тинькофф». Но Управление банка попыталась утешить своих многочисленных пользователей, сказав, что данный меры носят всего лишь временный характер, и уже через одну - максимум три недели торги будут запущены вновь.
На все эти непривлекательные уступки банку пришлось пойти, чтобы избежать возможной блокировки своего сайта. 26 февраля «Тинькофф Инвестиции» анонсировали перевод активов в другую компанию.
Евро с 27 февраля будет исключена из перечня ликвидных документов, торги данной валютой приостановлены, но возможность вывести уже имеющиеся на счёте евро будет предоставлена всем клиентам.
Обобщая сложившуюся обстановку, «Тинькофф» заявил, что данные санкции не повлияют на обслуживание клиентов, коих на данный момент насчитывается порядка 26 млн человек. В любом случае, можно сказать, что Тинькофф банк ещё никогда не был так близок к провалу.