Пока Запад медлит с поставкой истребителей, Европа уже вовсю готовится к военной помощи своей "соседке" Украины. Но, к сожалению, это не F-16.

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Кто бы мог подумать, что Хорватия будет первой страной во всём международном сообществе, кто решится на поставку Украине воздушной боевой техники. И нет – это не обещанные американские F-16, это вертолёты.

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24 февраля Хорватия принялась готовить к поставке на Украину 14 вертолётов Ми-8. Из них 2 вертолёта Ми-8Т и 12 вертолётов Ми-8МТВ-1. Союзники Киева не просто достали летающие машины из своих залежавшихся запасов, они вывели данную технику из состава своих вооружённых сил, о чём сообщило издание Jutarnji list. Ну, и правда – зачем Хорватии вертолёты?

Как говорят хорватские источники, через 10 дней вертолёты будут готовы к отправке в Польшу, куда данная техника прибудет как в целостном, так и в разобранном виде наземным путём. Применить армейскую авиацию Киев сможет, в лучшем случае, только через месяц.

Как пишет CNN, большинству используемых украинской армией вертолётов уже более 30 лет, что сказывается на эффективности выполнения поставленных задач. По некоторым подсчётам американского издательства за год Украина потеряла около двухсот вертолётов, что, конечно, не утешительно для Киева.

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Смогут ли поставки вертолётов заменить обещанные истребители? Это скорее вопрос риторический. К несчастью украинского руководства, Запад пока не спешит поставлять на Украину свои F-16, а Европа не имеет такие запасы, чтобы беспрепятственно лишить свои Вооружённые силы нескольких истребителей. А вдруг пригодятся?