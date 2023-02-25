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Байден сталкивается с новым давлением из-за поддержки США на второй год войны в Украине
В ближайшие месяцы, по мере развертывания президентской кампании 2024 года, дебаты по поводу поддержки и лидерства США, вероятно, станут более острыми. Некоторые кандидаты от республиканцев, в том числе и Дональд Трамп, гораздо больше симпатизируют Путину.
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Война в Украине идет уже второй год, и вместе с этим перед президентом США - Байденом встают новые проблемы. Будь то обеспечение Украины необходимым оборудованием для отражения российского «вторжения» или побуждение западных союзников делать больше для сплочения внутреннего общественного мнения, чем дольше продолжается война, тем серьезнее  проблемы.

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Для Байдена внутриполитические последствия до сих пор были в целом благоприятными, поскольку американцы видели в Путине врага и сочувствовали бедственному положению украинского народа. В ближайшие месяцы, по мере развертывания президентской кампании 2024 года, дебаты по поводу поддержки и лидерства США, вероятно, станут более острыми. Некоторые кандидаты от республиканцев, наиболее известные среди них бывший президент Дональд Трамп, гораздо больше симпатизируют Путину и придерживаются более изоляционистских взглядов. Результатом может стать больше вопросов о том, как президент справляется с этими усилиями.

Одно из критических замечаний в адрес администрации заключается в том, что официальные лица заставили Зеленского неоднократно просить о каждой поставке, прежде чем в конечном итоге будет получено одобрение. Но процесс идет медленно, задерживая как доставку оружия, так и подготовку, необходимую украинским силам, прежде чем оружие может быть развернуто.

«Наше устное обязательство превосходит нашу способность выполнить это обязательство», - сказал Стивен Хэдли, который был советником президента  по национальной безопасности, - «Мы на шесть месяцев отстаем от поставок им необходимой военной техники».

Давление на Байдена нарастает. Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что необходимо одобрить истребители сейчас, чтобы ускорить сроки доставки и обучения.

Опросы общественного мнения показывают общую поддержку приверженности США, но чем дольше продолжается конфликт, тем больше Байдену придется сделать, чтобы сохранить поддержку.

Самый последний опрос Washington Post показал, что большинство (40 процентов) заявили, что Соединенные Штаты делают «примерно то, что нужно» для поддержки Украины, при этом одна треть говорит «слишком много», а примерно 1 из 5 говорит слишком мало. Но 51 процент республиканцев и независимых республиканцев считают, что Соединенные Штаты делают слишком много.

Новый опрос Fox News показал, что 48 процентов одобряют реакцию Байдена на российское вторжение, по сравнению с 40 процентами в августе. Пятьдесят процентов считают, что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину против Русских «столько, сколько потребуется для победы».

Опросы также показывают явный раскол между партиями: республиканцы гораздо меньше поддерживают то, что Байден обязал страну сделать. Но республиканцы разделились: некоторые из самых громких голосов в партии ставят под сомнение приверженность США, в то время как высокопоставленные избранные лидеры республиканцев остаются непоколебимыми в своей поддержке и призывают США «проснуться» перед лицом угрозы со стороны России.

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