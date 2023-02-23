Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
PolSailon За пост начислено вознаграждение
Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах обеих стран и всего мира
Об этом сказал на встрече с Путиным член Политбюро КПК Ван И
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

 22 февраля прошла встреча между Президентом Российской Федерации – Владимиром Путиным и китайским дипломатом – главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро - Ван И. Были обсуждены важные стороны российско-китайских отношений и поставлены новые векторы развития  экономик соседних стран, относительно непростой политической обстановки на Западе.

реклама

Описание: https://storage.myseldon.com/news-pict-db/DBF896C4B9EBA1A47EA6DAF1D826099A

Политики отметили, что, несмотря на турбулентность на мировой арене, отношения РФ и Китая продолжают динамично развиваться. Москва и Пекин готовы вступать в защиту интересов друг друга. Ван И подчеркнул, что Китай будет и дальше проводить самостоятельную внешнюю политику, не взирая на давление западных стран.

На встрече Владимир Путин заявил: «Есть все основания полагать, что объём товарооборота РФ и Китая достигнет 200 млрд долларов раньше, чем в 2024 году» , Ван И в свою очередь поддержал данное заявление и передал «искренний привет» от председателя КНР - Си Цзеньпина. 

Ван И также сказал, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах обеих стран и всего мира. Политик подтвердил, что Китай вместе с Россией поддерживают многополярность и демократизацию международных отношений.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Конечно, нельзя полагать, что визит китайского дипломата никак не затрагивал тему обстановки на Украине, обсуждения которой могли вестись в закрытом формате. До прибытия в Москву Ван И уже посетил Францию, Италию, Германию и Венгрию, где китайский политик выступал скорее в роли «миротворца», нежели главного партнёра России. Поэтому, как бы нам не хотелось думать о «дружбе» с Китаем, реальное отношение наших восточных коллег покажет только время. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #китай #украина #украина 2022 #путин #встреча дипломатов #российско-китайские
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
По мнению основателя ЧВК "Вагнер", в стране присутствуют силы которые всячески вредят проведению СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
48
Из-за нехватки боеприпасов потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте увеличились в 5 раз – Пригожин
60
Пригожин впервые назвал чиновников в правительстве РФ, блокирующих поставки снарядов ЧВК «Вагнер»
23
США хотят получить от Турции 600 миллионов долларов за так и не поставленные истребители F-35
10
Почему ЧВК «Вагнер» стали давать меньше боеприпасов – мнение Александра Ходаковского
10
Украинские власти придумали технологичный способ, позволяющий загнать ещё больше мужчин в военкоматы
5
Corsair представила комплекты памяти DDR5 объёмом до 192 ГБ с небинарными модулями
+
Toyota планирует начать сборку электрических кроссоверов в США летом 2025 года
+
Что индийские авианосцы говорят о будущем российско-индийских отношений
3
Оригинальная Angry Birds будет удалена из Google Play Store 23 февраля
1
Учёные приблизились к решению проблемы быстрой порчи металла из-за процесса коррозии
2
Intel исправила архитектурные недочёты и внедрила новые технологии в видеокарты Arc Battlemage
1
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений
5
В США начались массовые кражи выхлопных систем автомобилей – пресса обвинила во всём Россию
7
Устаревший восьмиядерный Ryzen 7 5700X "растоптал" новейший десятиядерный Core i5-13400 в играх
26
Какие еще страны могут объявить военных США «законными целями» вслед за Москвой
2
Поддерживаемые устройства Xiaomi получат обновление до MIUI 14 уже 26 февраля
1
Почему в «снарядном голоде» ЧВК «Вагнер» нет ничего необычного
7
Почему старые флагманы NVIDIA такие дорогие, и когда придёт время для покупки GeForce RTX 4070 Ti
17
В браузере Microsoft Edge появился встроенный VPN-сервис, но для обхода региональных блокировок он не подходит
2

Популярные статьи

США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
21
США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
29
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
17
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
47
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
108
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
56
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
22
Зачем нужен кронштейн для монитора
13
Как заставить Steam увеличить скорость загрузки игр
20
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
3

Сейчас обсуждают

Mr Manhattan
10:10
Надо читать. Для кого автор ресурс своих пальцев тратит? Уже сухожилья там гг
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
Shutle
10:08
Да не стал читать страдания автора, видимо заняться нечем было в суровые зимние вечера.
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
Mr Manhattan
10:08
Гтфо любой каклькулятор потянет. Слабо прогнать в ОССТ при включенном avx и про режим?
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
armadaovs
10:07
лучше с юмором о железе и около железе чем о других вещах.
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
Mr Manhattan
10:06
Заслуженный кол. Не пиши больше
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
[IRanPast]
10:05
Это какую к примеру? Я вот играл в Метро, ща надоело, играю в GTFO. Смотрю температуры в NZXT CAM, выше 55 °C не видел!
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
Mr Manhattan
10:03
Надо же как-то на " червячка заморить " зарабатывать
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
Mr Manhattan
10:02
Ну то что у тебя нету в пасьянсе, потому что процессор отдыхает, запусти нормальную игру и увидишь.
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
Artemidon
10:01
И в этом, кстати, отличие от физических видов спорта. Гарантированно, что женщина (нормальная, не транс) никогда не обгонит лучших бегунов на 100-метровке и не поднимет более тяжелую штангу, чем чемпи...
Хакершу Empress, взломавшую Hogwarts Legacy, забанили на Reddit - под подозрением издатель игры
[IRanPast]
09:59
Для наброса на вентилятор )))
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем