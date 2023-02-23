Об этом сказал на встрече с Путиным член Политбюро КПК Ван И

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22 февраля прошла встреча между Президентом Российской Федерации – Владимиром Путиным и китайским дипломатом – главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро - Ван И. Были обсуждены важные стороны российско-китайских отношений и поставлены новые векторы развития экономик соседних стран, относительно непростой политической обстановки на Западе.

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Политики отметили, что, несмотря на турбулентность на мировой арене, отношения РФ и Китая продолжают динамично развиваться. Москва и Пекин готовы вступать в защиту интересов друг друга. Ван И подчеркнул, что Китай будет и дальше проводить самостоятельную внешнюю политику, не взирая на давление западных стран.

На встрече Владимир Путин заявил: «Есть все основания полагать, что объём товарооборота РФ и Китая достигнет 200 млрд долларов раньше, чем в 2024 году» , Ван И в свою очередь поддержал данное заявление и передал «искренний привет» от председателя КНР - Си Цзеньпина.

Ван И также сказал, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах обеих стран и всего мира. Политик подтвердил, что Китай вместе с Россией поддерживают многополярность и демократизацию международных отношений.

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Конечно, нельзя полагать, что визит китайского дипломата никак не затрагивал тему обстановки на Украине, обсуждения которой могли вестись в закрытом формате. До прибытия в Москву Ван И уже посетил Францию, Италию, Германию и Венгрию, где китайский политик выступал скорее в роли «миротворца», нежели главного партнёра России. Поэтому, как бы нам не хотелось думать о «дружбе» с Китаем, реальное отношение наших восточных коллег покажет только время.