Еще в 2022 году, Steam и другие зарубежные игровые площадки прекратили принятие платежей из России. Данные исследования XYZ School указывают на то, что единственным выходом для российских игроманов становится совершение сделки для покупки лицензионной новинки через посредников.
реклама
Опрос 80% геймеров показал, что больше всех сложности в покупке игр создают площадки Steam и PlayStation Store. Из числа этих геймеров, 27% пользуются посредниками для покупки ключей. Для совершения покупок геймеры используют сторонние сервисы для пополнения кошельков онлайн-магазинов, меняют регион проживания и пользуются аккаунтом через VPN.
Использование посредников влечет и дополнительные денежные издержки. Половина геймеров смогла отделаться лишь потерей лишних пару тысяч рублей. Те респонденты, кому повезло меньше, переплатили от 10 до 20 тысяч рублей.
Блокировка игровых магазинов для россиян повлияло на появление большого количества посреднических сервисов и частных лиц, которые устанавливают индивидуальную ценовую политику. Сами же площадки не потеряли рынок в России, который теперь больше стал теневым в игровой индустрии. Steam и другие крупные площадки не ведут статистику российского рынка, создавая ситуацию того, что его не существует. Эта ситуация развязала руки искателям заработка, которые с удовольствием пользуются возможностью, беря проценты с пострадавших геймеров.