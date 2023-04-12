Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Rivan За пост начислено вознаграждение
Четверть российских геймеров покупают игры через посредников
Конфликт на Украине отрицательно сказывается на российских геймерах.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Еще в 2022 году, Steam и другие зарубежные игровые площадки прекратили принятие платежей из России. Данные исследования XYZ School указывают на то, что единственным выходом для российских игроманов становится совершение сделки для покупки лицензионной новинки через посредников.

реклама

Опрос 80% геймеров показал, что больше всех сложности в покупке игр создают площадки Steam и PlayStation Store. Из числа этих геймеров, 27% пользуются посредниками для покупки ключей. Для совершения покупок геймеры используют сторонние сервисы для пополнения кошельков онлайн-магазинов, меняют регион проживания и пользуются аккаунтом через VPN.

Использование посредников влечет и дополнительные денежные издержки. Половина геймеров смогла отделаться лишь потерей лишних пару тысяч рублей. Те респонденты, кому повезло меньше, переплатили от 10 до 20 тысяч рублей.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Блокировка игровых магазинов для россиян повлияло на появление большого количества посреднических сервисов и частных лиц, которые устанавливают индивидуальную ценовую политику. Сами же площадки не потеряли рынок в России, который теперь больше стал теневым в игровой индустрии. Steam и другие крупные площадки не ведут статистику российского рынка, создавая ситуацию того, что его не существует. Эта ситуация развязала руки искателям заработка, которые с удовольствием пользуются возможностью, беря проценты с пострадавших геймеров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#геймер
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Тактильный костюм OWO Skin - вторая кожа геймера
Китайский геймер приобрел скин для AK-47 в CS:GO за 160 000 долларов
Бета-тестирование Diablo IV: диалог между авторами и критиками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали целенаправленно разрушать мосты, которые ВСУ использует для атак
+
Исследование показывает как быстро ИИ может взломать все ваши пароли
3
Пригожин рассказал о бывшем командующем ЧВК Дмитрие Уткине по прозвищу «Вагнер»
5
Умные авиабомбы JDAM начали "сбоить" из-за противодействия российских систем РЭБ
2
Минобороны Украины пригласило иностранных добровольцев сражаться на украинской стороне
7
В Украине нашли возможность производить снаряды для танков и артиллерии несмотря на удары Калибрами
6
NVIDIA рекомендует GeForce RTX 40 для Cyberpunk 2077 RT Overdrive и делится результатами тестов
7
"Розовых замков строить не надо" - бойцы ВСУ в Бахмуте призвали украинцев ожидать "разные новости"
+
В украинских «пабликах» показали, как самолёты ВСУ взлетают с автомобильных дорог
5
Питер Шифф считает, что минувшие банкротства - лишь верхушка айсберга
4
Какой процессор купить, если вы хотите собрать ПК на базе видеокарты GeForce RTX 4090
1
Оборудованные комплектом JDAM украинские бомбы показали свою неэффективность из-за российских РЭБ
2
Украинские пилоты показали взлёт Су-27 и МиГ-29 с автомобильной трассы гражданского назначения
9
Казахстан экспортирует нефть в Европу в обход России
11
RTX 4070 появилась у первых продавцов - цены удивляют покупателей
4
Недавно вышедший фильм «Братья Супер Марио» стал одним из самых успешных анимационных проектов
+
В Великобритании отрицают версию о почти сбитом британском самолёте-разведчике RC-135 в 2022 году
+
Процессоры Intel Raptor Lake-S Refresh станут частью семейства Core 14-го поколения — инсайд
+
Американские электронные компоненты попадают в Россию преимущественно через Китай и Гонконг
2
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую прошивку MIUI 14 на Android 13
4

Популярные статьи

Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
182
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
99
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
26
Главные игры апреля 2023 года
2
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
2
Догнать и перегнать Китай: США наращивают производство противокорабельных ракет нового поколения
3
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
27
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
37
Увеличение и обработка изображений в два клика с помощью Real-ESRGAN (Vulkan) и Waifu2X (OpenCL)
8
Тайвань, Китай и США — что происходит и есть ли опасность войны
2

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
17:29
какие еще вопросы? Давай поконкретнее и с этого момента все это попадет на картинку. Так что давай конкретно на что я тебе там не ответил а далее пойдем насчет твоего вранья по поводу цветов, ютуберов...
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
Никита Мерчук
17:22
Учитывая, что такого процессора даже не существует... хотя не удивлён, тут в последнее время посты сумасшедшие пишут. Защитники красного лагеря который по количеству карт в статистике стим уже интел...
AMD рассказал о преимуществе своих видеокарт над NVIDIA – убедительные, но не идеальные тесты
Chаto-bооt
17:20
А что тут удивительного, когда в Понтагоне и ОКНШ СШП - сплошь малохольные?
Журналист Сеймур Херш заявил, что в США готовят договор об окончании конфликта на Украине на случай поражения России
armadaovs
17:18
пруфов, как я понял, не будет?
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
Chаto-bооt
17:18
Вышел очередной киберпук.
Вышло обновление Cyberpunk 2077 RT Overdrive с поддержкой NVIDIA DLAA и Intel XeSS
armadaovs
17:17
портит, но не так сильно как fsr и прочая лабуда.
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
Алексей Калягин
17:16
А какой смысл тогда развивать технологии? Ты не пошёл бы покупать новый проц/карту а пошёл бы и купил тоже самое и удвоил бы производительность. И привет ступор
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
armadaovs
17:16
fsr опирается на нейровычисления, с которыми у amd большие проблемы. причём даже intel в этом вопросе лучше себя показывает.
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
armadaovs
17:15
amd не запаздывает, она включает ждуна чтобы после выхода конкурента выпустить свои карты с ценами ниже чем у nvidia. такая политика потому что по технологичности и производительности она не может кон...
AMD рассказала о преимуществе видеокарт Radeon RX за счёт большей видеопамяти и меньшей цены
KotSkripaley
17:13
Страна пиндостан, младше Большого театра в Москве.
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем