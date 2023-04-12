Проект большого кино от крутых кинокомпаний, которые точно стоит посмотреть в этом апреле.

Телепроекты апреля интересны и разнообразны, но давайте обратим внимание на самые интересные из них. А в комментариях напишите, что будете смотреть именно вы.

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На OKKO стартовала фантастическая драма «Сансара». Главный герой в исполнении Павла Деревянко вдруг заметил, что время после тридцати пяти лет начинает идти в другую сторону. С тем же эффектом сталкиваются и многие зрители, но в фильме все еще проще – каждый новый день становится для Андрея предыдущим. Главный герой ищет ошибки прошлого и пытается их исправить.

На Paramount+ – приквел «Бриолина» от 1978 г. с блистательным и незабываемым Траволтой. Ныне 1954 год, четыре бойкие и не отягощенные избыточной моралью девушки объединяются и становятся основательницами старшей школы Райделл, они активно попирают устаревшие правила. «Розовые леди» много поют и танцуют, они блестящи и легкомысленны, сериал-мюзикл для леди и джентльменов, любящих такой жанр.

Нетфликс предлагает десятисерийную драму в жанре комедии, и такое бывает. Эми и Дэнни (Али Вонг и Стивен Янг) не были знакомы до того несчастного случая, когда они столкнулись на дороге и повредили свои «ласточки». Завязывается вражда не на жизнь, главные герои портят друг другу имущество, пытаются помешать карьере, разрушают личные отношения. Будьте осторожны на дорогах.

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«Мерзлая земля» на Кинопоиске – драматический триллер Оксаны Карас. Главная героиня в исполнении Светланы Ходченковой мечтает о замужестве, но ее избранник оказывается не тем, за кого себя выдает. Полиция обвиняет его в убийстве и даже не одном. Лариса отказывается в это верить и ведет свое расследование, пытаясь спасти любимого. Главного героя играет Антон Филиппенко.