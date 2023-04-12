На этой неделе подтвердилась информация о том, что на экраны телезрителей собирается выходить продолжение знаменитого криминального жанра 1995 года «Схватка».

реклама





Напоминаем, что книга написанная самим продюсером, режиссером и сценаристом этого фильма Майклом Манном, вышла в свет прошлым летом в августе и уже является бестселлером. Сам создатель, этого одного из самого узнаваемого классического шедевра 90-ых и Warner Brothers, к этому часу пребывают на стадии выпуска второй части. Из главных же персон, в сыгранных ролях драматичного боевика, ставшего в свое время хитом, вспомним Аль Пачино - в образе опытного детектива Лос-Анджелеса - Винсента Ханна и Роберта Де Ниро (гангстер Милл Макколи). Из других узнаваемых актеров этого фильма, не забудем про коллегу полицейского - Майка Боско, которого исполнил Тед Левин, и остальных соучастников бандитов - в лице Криса Шихерлиса (Вэл Килмер), Майкла Черитто (Том Сайзмор), Трехо (Дэнни Трехо), Нейта (Джон Войт), а также многих других. Если же говорить, тут про ожидаемую их вторую картину, то ее планируется преподнести в виде рассказа предыстории и последующих событии в жизни главных героев криминального триллера – Макколи, когда он был моложе, его единственного, выжившего подручного Криса Шихерлиса, в предстоящем сиквеле и того самого лейтенанта Винсента Ханна. Также сообщается, что Адам Драйвер может сыграть роль Макколи в ранние годы. Сам Драйвер ранее уже был номинирован на премию «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми», успев показав себя к тому же, в другой работе Майкла Манна, в биографии автогонщика Энцо Феррари. Сценарий, к слову сказать, для новой картины уже написан Манном и взят из вышесказанной книги «Схватка 2». Помимо этого режиссер, который задумал экранизацию своего романа для кинолюбителей отметил, что ждать самих признанных актеров Голливуда не стоит. Аль Пачино, уже одобрил идею своего старого друга продюсера, а в молодой роли самого себя версии приквела, предложил актера Тимоти Шаламе, который в 2017 году был номинирован на Оскар за роль в фильме «Назови меня своим именем». В самом новом сюжете, помимо противостояния неутомимого детектива с организованной бандой и его главарем, присутствует также выяснение отношений между самими преступными группировками и большая операция по отмыванию денег. О точной дате выхода самой премьеры, пока что неизвестно. Нам же с вами остается лишь надеяться, что это произойдет в ближайшее время к его тридцатилетнему юбилею.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде



