Легендарная франшиза «Стражи Галактики» будет завершаться выходом третьей части.

реклама

По сообщению Marvel, на YouTube-канале опубликована новинка - тизер фильма "Стражи Галактики 3". Рекламный ролик с командой "Стражи Галактики 3" выпущен в связи с началом продажи билетов в США и намекает на завершение трилогии Джеймса Ганна; а состоится это мероприятие 5 мая 2023 года. События картины будут разворачиваться вокруг жизни команды на Знамогде, а также расскажут о прошлом Ракеты. Интересно, что разработчики продолжают активно рекламировать фильм, используя при этом различные маркетинговые приемы.

В фильме фанаты увидят команду, как бы ни было это печально, в последний раз. Фильм будет запоминающимся благодаря своей эмоциональности и даже мрачности, а главную роль в нем сыграет Ракета.

Фанаты «Стражей Галактики 3» могут насладиться новым 30-секундным телевизионным роликом, который дает им возможность заглянуть в будущее и увидеть новые кадры. Кроме того, в ролике подробно объявляется, что с понедельника, 3 апреля, можно было купить билеты на третий сиквел. По заявлениям режиссера Джеймса Ганна, фильм будет эмоциональным и даже мрачным, при этом Ракета получит центральную роль в истории.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На своем YouTube-канале Marvel опубликовали тизер новой части "Стражей Галактики 3", где продемонстрировали всех членов команды. Грут взялся за оружие, а Звездный Лорд сел за руль машины. Режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья серия будет отличаться от предыдущих двух по тональности, и больше времени уделит персонажу Ракеты. Премьера запланирована на 5 мая 2023 года. Согласно словам Ганна, заключительные части станут самыми продолжительными в серии - их продолжительность составит около 2,5 часов. В предыдущем трейлере Ракета вспоминает о своем происхождении.