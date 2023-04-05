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Опубликован 30 секундный тизер Стражей Галактики 3
Легендарная франшиза «Стражи Галактики» будет завершаться выходом третьей части.
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По сообщению Marvel, на YouTube-канале опубликована новинка - тизер фильма "Стражи Галактики 3".  Рекламный ролик с командой "Стражи Галактики 3" выпущен в связи с началом продажи билетов в США и намекает на завершение трилогии Джеймса Ганна; а состоится это мероприятие 5 мая 2023 года. События картины будут разворачиваться вокруг жизни команды на Знамогде, а также расскажут о прошлом Ракеты. Интересно, что разработчики продолжают активно рекламировать фильм, используя при этом различные маркетинговые приемы.

В фильме фанаты увидят команду, как бы ни было это печально, в последний раз. Фильм будет запоминающимся благодаря своей эмоциональности и даже мрачности, а главную роль в нем сыграет Ракета.

Фанаты «Стражей Галактики 3» могут насладиться новым 30-секундным телевизионным роликом, который дает им возможность заглянуть в будущее и увидеть новые кадры. Кроме того, в ролике подробно объявляется, что с понедельника, 3 апреля, можно было купить билеты на третий сиквел. По заявлениям режиссера Джеймса Ганна, фильм будет эмоциональным и даже мрачным, при этом Ракета получит центральную роль в истории.

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На своем YouTube-канале Marvel опубликовали тизер новой части "Стражей Галактики 3", где продемонстрировали всех членов команды. Грут взялся за оружие, а Звездный Лорд сел за руль машины. Режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья серия будет отличаться от предыдущих двух по тональности, и больше времени уделит персонажу Ракеты. Премьера запланирована на 5 мая 2023 года. Согласно словам Ганна, заключительные части станут самыми продолжительными в серии - их продолжительность составит около 2,5 часов. В предыдущем трейлере Ракета вспоминает о своем происхождении.

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