реклама
Рассмотрим более подробно некоторые технологии и методы.
1. Компьютерная графика и визуальные эффекты: абсолютное большинство сцен в фильме содержит визуальные эффекты, созданные искусственно. Например, многие сцены в мультивселенной безумия были созданы с помощью компьютерных программ для создания трехмерной графики. Для создания этого эффекта команда по визуальным эффектам должна была разработать потрясающую анимированную симуляцию возможных вселенных, где каждая отличается от другой цветовой гаммой и формой.
2. Моушн-капча и рендеринг. Для создания анимаций героев фильма использовались технологии моушн-капчи и рендеринга. Использование моушн-капчи позволяет отображать движения и эмоции персонажей, копируя их со студии, где всё это было снято. А рендеринг позволяет применять компьютерную программу, которая создает трехмерные объекты, текстуры и устраняет нежелательные искажения, помогая создателям фильма придать изображениям более реалистичный вид.
3. Использование реальных актеров и монтаж. Несмотря на применение самых современных визуальных эффектов, многие сцены из фильма были сняты с использованием реальных актеров. При этом использовалась технология монтажа, позволяющая соединять оба вида изображений - живые и компьютерные - в одном кадре.
В целом, съемки фильма «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» обошлись в 200 000 000 долларов, а рейтинг IMBD (internet movie database – база данных фильмов в Интернете) показал результат в 6,9. Средняя оценка зрителей – 7 по десятибалльной шкале (27,3% опрошенных), на втором месте – те, кто считают, что фильм тянет на «восьмерку». Третью позицию заняли зрители, считающие достойной отметку в 6 баллов.
Кратко говоря, "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" — это результат применения множества технологий, которые позволили создать эффектный и потрясающий зрелищный мир, который привлекает внимание зрителей различных возрастов.