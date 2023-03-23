Первоначально запуск планировался 17 марта

Психологический хоррор студии Steelkrill должен был выйти 17 марта. К сожалению, выпуск был отложен до 7 апреля из-за некоторых технических проблем, которые необходимо было исправить перед выпуском для игроков. Несмотря на эту задержку, разработчики выпустили новый трейлер, демонстрирующий ключевые особенности игры и то, насколько насыщенной она будет, когда мы, наконец, получим ее.

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В «The Voidness» мы будем исследовать недавно открытую планету в полной темноте, используя только сканер в качестве нашего проводника, и при этом должны обращать внимание на каждый вздох, потому что монстры могут обнаружить их через ваш микрофон. Мы присоединимся к экспедиции в поисках ответов, но вместо этого окажемся в окружении этих существ, скрывающихся в тенях, готовых напасть в любой момент.