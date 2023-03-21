Причём новый закон будет распространяться не только на самих «айтишников», но и на их семьи, сообщают «Ведомости».

В последнее время в России упростили получение вида на жительство и трудоустройство в стране для иностранных IT-специалистов. Этот шаг рассматривается как способ побудить более квалифицированных специалистов из-за рубежа приезжать на работу в Россию, помогая цифровому развитию страны. Чтобы физическое лицо или члены его семьи могли воспользоваться этим новым законом, они должны сначала обратиться в местные отделы Министерства миграции с документами, удостоверяющими личность, договором с работодателем и документом об образовании. После утверждения этими отделами им будет предоставлен статус резидента, который может быть аннулирован, если они перестанут работать в любой аккредитованной IT-компании в течение одного месяца, если вскоре после этого не будет найдена другая работа.

реклама

Правительство также предприняло шаги по возвращению российских эмигрантов, покинувших страну из-за того, что его программа цифрового развития основана не на деньгах, а скорее на соображениях безопасности, таких как предоставление им доступа к лучшим возможностям, чем те, которые были доступны раньше при первоначальном выезде из России. Таким образом, в настоящее время существует множество стимулов как для нынешних иностранцев, желающих переехать, так и для граждан, рассматривающих возможность возвращения домой, благодаря этой упрощенной процедуре, позволяющей им быстрее получить доступ к статусу постоянного проживания.