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В России упростили процедуру трудоустройства и получения ВНЖ для иностранных IT-специалистов
Причём новый закон будет распространяться не только на самих «айтишников», но и на их семьи, сообщают «Ведомости».
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В последнее время в России упростили получение вида на жительство и трудоустройство в стране для иностранных IT-специалистов. Этот шаг рассматривается как способ побудить более квалифицированных специалистов из-за рубежа приезжать на работу в Россию, помогая цифровому развитию страны. Чтобы физическое лицо или члены его семьи могли воспользоваться этим новым законом, они должны сначала обратиться в местные отделы Министерства миграции с документами, удостоверяющими личность, договором с работодателем и документом об образовании. После утверждения этими отделами им будет предоставлен статус резидента, который может быть аннулирован, если они перестанут работать в любой аккредитованной IT-компании в течение одного месяца, если вскоре после этого не будет найдена другая работа.

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Правительство также предприняло шаги по возвращению российских эмигрантов, покинувших страну из-за того, что его программа цифрового развития основана не на деньгах, а скорее на соображениях безопасности, таких как предоставление им доступа к лучшим возможностям, чем те, которые были доступны раньше при первоначальном выезде из России. Таким образом, в настоящее время существует множество стимулов как для нынешних иностранцев, желающих переехать, так и для граждан, рассматривающих возможность возвращения домой, благодаря этой упрощенной процедуре, позволяющей им быстрее получить доступ к статусу постоянного проживания.

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#it-специалисты #переезд #министерство миграции #российские эмигранты #стимулы #трудоустройство #цифровое развитие
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