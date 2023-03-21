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Стали известны исполнители ключевых ролей «Возвращение в Сайлент Хилл»
«Возвращение в Сайлент Хилл» не имеет даты релиза, но съёмки начнутся в следующем месяце в Германии и некоторых странах Восточной Европы.
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Новость о том, что главные роли в грядущем фильме «Возвращение в Сайлент Хилл» были выбраны, была встречена с большим нетерпением и волнением. Поклонники оригинальной серии видеоигр с нетерпением ждут, что принесет новая экранизация. На эти знаковые роли были выбраны две звезды: Аделаида Клеменс в роли Хизер Мейсон и Кит Харингтон в роли Винсента Купера.

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Аделаида Клеменс — австралийская актриса, наиболее известная своей ролью в телевизионной драме «Исправить», где она играла Тоуни Тэлбот с 2013 по 2016 год. Она также появлялась в таких фильмах, как «Люди Икс: Начало: Росомаха» (2009) и «Великий Гэтсби» (2013). Ее изображение Хизер Мейсон должно быть интересным, учитывая ее опыт работы в различных жанрах; фанаты могут ожидать уникального взгляда на этого персонажа, которого они, возможно, не видели раньше.

Кит Харингтон — английский актер, прославившийся ролью Джона Сноу в сериале HBO «Игра престолов» с 2011 года до его завершения в 2019 году. Дракон: Скрытый мир (2019). Его выбор кастинга был встречен фанатами с большим энтузиазмом из-за его популярности в постановках жанра фэнтези; он, безусловно, обладает звездной силой, которая должна привлечь больше внимания к «Возвращению в Сайлент Хилл».

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В целом, оба актера кажутся идеальным выбором для своих персонажей: предыстория Аделаиды Клеменс делает ее идеальной для роли Хизер Мейсон, а дурная слава Кита Харрингтона поможет создать ажиотаж вокруг «Возвращения в Сайлент Хилл» до даты его выхода. Будет интересно, как обернется их выступление, но в любом случае похоже, что мы все готовы к еще одной захватывающей части любимой франшизы.

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