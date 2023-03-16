Советские игры, известный разработчик визуальных новелл, ищет сценаристов для своего будущего проекта. Идеальный кандидат должен хорошо понимать и ценить вселенную Бесконечного лета. Дополнительно будет плюсом опыт разработки популярных модов на BL.
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Хотя информации о новом проекте нет, весьма вероятно, что он будет связан со вселенной «Бесконечное лето». Это приятная новость для поклонников популярной серии визуальных новелл.
Вселенная Endless Summer известна своими захватывающими сюжетными линиями, интересными персонажами и потрясающими визуальными эффектами. С момента выхода игра приобрела большое количество поклонников, и фанаты с нетерпением ждут следующей части.
Возможность работать с «Советскими играми» — это мечта любого сценариста, который любит визуальные романы. Советские игры славятся созданием высококачественных игр с увлекательными сюжетными линиями и запоминающимися персонажами. Работа над этим проектом, несомненно, будет сложным, но полезным опытом.
В заключение отметим, что поиск сценаристов для своего нового проекта компанией Soviet Games — увлекательное событие для поклонников вселенной «Бесконечное лето». Репутация разработчика игр как создателя первоклассных визуальных новелл гарантирует, что предстоящая игра будет не чем иным, как захватывающей. Нам не терпится увидеть, что приготовили для нас Советские Игры.