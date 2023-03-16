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Руководитель Sony Хироки Тотоки планирует продать свыше 60 млн PS5
PlayStation 5: почему это лучшая игровая консоль для геймеров по всему миру
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PlayStation 5 — это революционная игровая консоль, которая хорошо продается с момента ее запуска. Генеральный директор Sony Хироки Тотоки объявил, что компания рассчитывает продать более 60 миллионов устройств за время существования этой платформы, а общий объем поставок на данный момент уже превысил 32,1 миллиона устройств. Это демонстрирует, насколько успешной стала PS5 за такой короткий период времени и почему ее следует рассматривать как отличный выбор для геймеров во всем мире.

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Во-первых, одним огромным преимуществом владения PS5 является ее обратная совместимость со всеми играми для PlayStation 4; Это означает, что геймеры могут играть в свои любимые игры предыдущих поколений на своей новой консоли, не беспокоясь о том, чтобы купить их снова или навсегда потерять к ним доступ при обновлении консолей. Кроме того, поскольку 30% нынешних владельцев являются новыми пользователями, у которых не было других Playstation до покупки своей первой PS5, экосистема Sony будет только расти по мере того, как все больше людей присоединятся к веселью.

Вторая причина, по которой вы должны купить себе или кому-то еще Playstation 5, заключается в том, что она предлагает несколько удивительных эксклюзивных игр, таких как «Человек-паук: Майлз Моралес», которая получила множество наград, в том числе «Лучшая игра» на The Game Awards 2020, и получила высокую оценку критиков и поклонников за потрясающие визуальные эффекты и захватывающую сюжетную линию - то, что ни одна другая игровая система не может предложить прямо сейчас.

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Наконец, еще одна замечательная особенность владения собственной Playstation 5 заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о том, что вы пропустите будущие выпуски — благодаря тому, что Sony реализует кроссплатформенную поддержку между ПК и мобильными устройствами, поэтому игроки могут наслаждаться совместной игрой, независимо от того, что устройство, которое они используют! Все эти функции делают покупку PS5 для себя (или кого-то другого) абсолютной необходимостью, если вы хотите испытать передовые технологии в сочетании с классическими играми прошлых поколений, чтобы каждый участник получил максимальное удовольствие от всего, что предлагает сегодняшний рынок.

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