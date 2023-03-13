Корпорация Sony поделилась статистикой скачиваний в PlayStation Store за февраль. Данные относятся к США и Европе.

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Корпорация Sony продолжает радовать игроков своими новинками и улучшениями в игровой индустрии. Статистика скачиваний в PlayStation Store за февраль говорит о том, что игроки всё ещё предпочитают классические игры, такие как GTA 5 и Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако, новые игры, такие как Hogwarts Legacy и Atomic Heart, показывают свою силу и популярность.

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Очевидно, что PlayStation 5 стала хитом продаж, и это неудивительно, учитывая её мощность и возможности. Но даже на прошлом поколении консолей игроки всё ещё наслаждаются играми, такими как Dead Space, FIFA 23 и Resident Evil Village.

Но что же делает эти игры такими популярными? Возможно, это из-за уникальных механик игры или захватывающих сюжетов. Или же это просто потому, что они созданы для того, чтобы удовлетворить потребности игроков.

Но не только игры делают PlayStation Store таким популярным. PS VR2, новый виртуальный шлем от Sony, уже занимает своё место в топе продаж. Это доказывает, что игроки всё ещё готовы погружаться в другие миры и наслаждаться уникальным опытом игры.

Наконец, условно-бесплатные игры также стали очень популярными среди игроков. Эти игры дают возможность наслаждаться игровым процессом без необходимости покупки. Это отличный способ для новых игроков определиться с тем, что им нравится, и для опытных игроков наслаждаться новыми играми без риска потерять деньги.

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В целом, статистика скачиваний в PlayStation Store за февраль говорит о том, что Sony продолжает оставаться лидером в игровой индустрии. Игроки всё ещё предпочитают классические игры, но новые игры и технологии также находят своих поклонников. PlayStation Store остаётся местом, где каждый может найти что-то для себя.