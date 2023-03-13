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Atomic Heart - хороший пример инвестирования в индустрию разработки игр
Агентство РБК посвятило экономическую статью российскому боевику Atomic Heart. Хотя создатели не оглашали его бюджет, различные эксперты и источники оценили общие затраты производства в сумму от 25 миллионов долларов.
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Atomic Heart - это не только игровой продукт, но и пример успешного инвестирования в индустрию разработки игр. Вложения в игру окупились ещё до её релиза, что говорит о высоком потенциале российского игрового рынка. Однако, не только экономический аспект делает Atomic Heart интересным. Игра представляет собой уникальный мир, созданный в альтернативной версии СССР. Это позволяет игрокам окунуться в атмосферу времени и места, которые существовали только на страницах истории.

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Кроме того, Atomic Heart отличается высоким уровнем качества и оригинальным подходом к созданию игрового мира. Разработчики старались не только создать красивую графику и интересный сюжет, но и добавить уникальные игровые механики, которые делают процесс игры более разнообразным и захватывающим.

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Таким образом, Atomic Heart не только является успешным экономическим проектом, но и интересным игровым продуктом, который может стать примером для других разработчиков. Он демонстрирует, что российские игры могут быть не только качественными, но и конкурентоспособными на мировом рынке.

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Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 провалились, а интерес к AMD ниже статической погрешности
Артём Трофимычев
14:46
Факт
Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 провалились, а интерес к AMD ниже статической погрешности
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