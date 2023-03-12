Полнометражный мультфильм с Крисом Праттом, Аней Тейлор Джой, Чарли Дэем, Джеком Блэком, Сетом Рогеном и другими знаменитостями в озвучке. В США мультфильм начнут показывать 5 апреля.

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Трейлер демонстрирует красочный и яркий мир Грибного королевства, где Марио и его друзья отправляются на поиски спасения принцессы Пич из лап Боузера. Фильм обещает быть веселым приключением для всех возрастов, с большим количеством экшена, юмора и намеками на культовую франшизу видеоигр.

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Фильм Super Mario Bros. находится в разработке уже несколько лет, и, как сообщается, Nintendo активно участвует в творческом процессе. Компания выразила желание расширить свою интеллектуальную собственность за пределы видеоигр, и фильм является одной из нескольких инициатив, направленных на достижение этой цели.

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Поклонники франшизы Марио с нетерпением ждут выхода фильма, который уже вызвал много шума в сети. Благодаря звездному актерскому составу и талантливой команде режиссеров, The Super Mario Bros. Movie, похоже, станет хитом у зрителей во всем мире.