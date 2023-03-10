Warhammer 40,000: Закат Войны - Возвращение Древних

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Некроны — древние машины, которые в прошлом были живыми существами. Они обладают огромной технологической мощью и стремятся вернуть себе прежнюю форму жизни. Некроны не имеют чувств и эмоций, их действия руководствуются только логикой.

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Орки — варварский народ, который не привык думать, а любит действовать. Они обладают огромной физической силой и умением создавать различное оружие. Орки не имеют четкой иерархии, их действия руководствуются только желанием битвы и победы.

Каждая из этих фракций имеет свои особенности и интересные возможности для игрока. В Warhammer 40,000: Rogue Trader игроки смогут выбрать свою сторону и отправиться в захватывающие приключения в пространстве Коронус.

Культисты Хаоса — группировки, которые служат силам Хаоса, стремясь к разрушению Империума и всего существующего. Они верят в то, что только через хаос и разрушение можно достичь истинной свободы. Культисты используют магию Хаоса и могут быть опасными противниками.

Некроны — древняя раса роботов, которые были заморожены на миллионы лет. Теперь они пробудились и стремятся к восстановлению своей мощи и контроля над вселенной. Некроны обладают высокими технологиями и могут быть крайне опасными в бою.

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Каждая из этих фракций имеет свои особенности и интересные игровые механики, которые будут доступны игрокам в Warhammer 40,000: Rogue Trader.