TheDayBefore пообещал защищать права своих пользователей.

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

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Компания уже подала иск против студии «Якут» в США. Не исключено также, что в ближайшее время иски будут поданы и в других странах.

Представители TheDayBefore также отметили, что готовы вести переговоры с Fntastic, однако якутская студия не отвечает на их сообщения. Не исключено, что разработчики зомби-выживания просто не понимают всей серьезности ситуации.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда у двух компаний возникает конфликт из-за товарного знака. В 2020 году аналогичная ситуация возникла между создателями мобильной игры Clash of Clans и разработчиками игры Clash Royale. Тогда конфликт разрешился мирным путем.

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На данный момент сложно предсказать, чем закончится эта ситуация. Однако вполне вероятно, что TheDayBefore сможет защитить свои права, так как уже приняла меры в этом направлении. В любом случае важно помнить, что нарушение авторских прав является серьезным правонарушением и может привести к серьезным последствиям.