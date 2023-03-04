Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Rivan За пост начислено вознаграждение
TheDayBefore подает иск против студии «Якут»
TheDayBefore пообещал защищать права своих пользователей.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Компания уже подала иск против студии «Якут» в США. Не исключено также, что в ближайшее время иски будут поданы и в других странах.

Представители TheDayBefore также отметили, что готовы вести переговоры с Fntastic, однако якутская студия не отвечает на их сообщения. Не исключено, что разработчики зомби-выживания просто не понимают всей серьезности ситуации.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда у двух компаний возникает конфликт из-за товарного знака. В 2020 году аналогичная ситуация возникла между создателями мобильной игры Clash of Clans и разработчиками игры Clash Royale. Тогда конфликт разрешился мирным путем.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На данный момент сложно предсказать, чем закончится эта ситуация. Однако вполне вероятно, что TheDayBefore сможет защитить свои права, так как уже приняла меры в этом направлении. В любом случае важно помнить, что нарушение авторских прав является серьезным правонарушением и может привести к серьезным последствиям.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #конфликт #защита #зомби #права #thedaybefore #авторскиеправа #иски #товарныйзнак #якут
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sons Of The Forest: новый хоррор-хит с обещанием множества новых локаций, оружия и монстров
Crew Motorfest: новые автомобили, кастомизация и испытания для любителей гонок
Omen of Sorrow: уникальное сочетание классических персонажей ужасов и современной механики файтингов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
74
Бойцы ЧВК Вагнер выложили в сеть видео практически из центра Бахмута
5
СМИ: Еврокомиссия, скорее всего, одобрит сделку Microsoft и Activision Blizzard
1
Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута и призвал Зеленского вывести оставшийся в городе гарнизон
9
В Иране обнаружено второе по величине в мире месторождение лития
8
Tesla показала предсерийную версию пикапа Cybertruck
1
В Германии задумались о частичном переносе военной промышленности в США "для поддержки Украины"
2
Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
13
Почему в 2023 году не стоит покупать старые флагманы NVIDIA, а GeForce RTX 3090 Ti не дешевеет
7
Украина получит 10 старых ржавых МиГ-29, которые ранее хотели утилизировать в Словакии
6
Археологи обнаружили следы вымершего человеческого вида возрастом 500 000 лет
4
Лионель Месси заказал 35 золотых iPhone для игроков и персонала сборной Аргентины по футболу
1
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
10
Искусственный интеллект научили играть в Doom: он потребляет 1 милливатт энергии
1
Опубликовано видео работы САУ Малка 203 мм в зоне СВО
+
Похоже, новый драйвер чипсета AMD решает проблемы распределения нагрузки на всех чиплетных ЦП Ryzen
5
DJI запретила гражданам РФ покупать и пользоваться своими дронами – как работает дружба по-китайски
7
Blizzard раскрыла системные требования Diablo IV без трассировки лучей
1
Почему GeForce RTX 3060 так и не стала самой популярной видеокартой, и когда ждать скидок от NVIDIA
17
«Зерновой коридор» для Украины может быть закрыт, если не будут учтены интересы России
6

Популярные статьи

Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
72
Из русской снайперской винтовки ORSIS-CT20 патроном .375 CheyTac поражена цель на дистанции 5117 м
31
Су-34 и Су- 25СМ3 ВКС РФ наносят удары по позициям иностранных наемников и боевиков ВСУ в зоне СВО
7
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
323
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
195
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
13
Иранская крылатая ракета Asef способна уничтожить весь Израиль – Asia Times
2
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
23
Китай построил для ВВС Пакистана первую эскадрилью истребителей JF-17 Block III с "ДНК от J-20"
3
Сравниваем российские танки с танками НАТО на Украине лоб в лоб
9

Сейчас обсуждают

Андрей Касянчук
01:47
Т-щ Мажор детектед. Установить драйвера?
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
хахахер
01:41
а кто по твоему шишка.Или байдун с зелей,ты думаешь
Путин подписал указ о внешнем управлении в компаниях, срывающих выполнение гособоронзаказа во время военного положения
Sergej V
01:39
В-200 «Полонез» — белорусская 301-мм реактивная система залпового огня[1] (РСЗО). Система предназначена для высокоточного поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и брони...
На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал
хахахер
01:32
г20 это не семёрка
Глава евродипломатии выступил против исключения России из G20
Владислав Попов
01:31
Это просто браво конечно куда нос суете украинцы вот такие вещи вобще не касаются вас
Минцифры Украины требует запретить продажи Atomic Heart по всему миру
хахахер
01:28
Володя хочет,чтоб тяжёлую венесуэльскую нефть,пиндосы своей лёгкой не разбавляли для личного пользования
Когда США начали вывозить венесуэльскую нефть, в Каракас прибыл Патрушев
32Влад32
01:25
Крику много - толку мало.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скупает по Европе подержанные танки Leopard
Артём Трофимычев
01:25
Зелот, куда ты лезешь? Лучше про карты давай заливай шизопосты, как по старинке
Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
32Влад32
01:23
Подарите мне RTX 3070 Ti - и мне на все хватит.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
32Влад32
01:20
Денег лишних нет. Моник 1920х1080, 16Гб ОЗУ, 4770К (при необходимости в разгоне) - пока на все хватает.
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем