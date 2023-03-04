реклама
Компания уже подала иск против студии «Якут» в США. Не исключено также, что в ближайшее время иски будут поданы и в других странах.
Представители TheDayBefore также отметили, что готовы вести переговоры с Fntastic, однако якутская студия не отвечает на их сообщения. Не исключено, что разработчики зомби-выживания просто не понимают всей серьезности ситуации.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда у двух компаний возникает конфликт из-за товарного знака. В 2020 году аналогичная ситуация возникла между создателями мобильной игры Clash of Clans и разработчиками игры Clash Royale. Тогда конфликт разрешился мирным путем.
На данный момент сложно предсказать, чем закончится эта ситуация. Однако вполне вероятно, что TheDayBefore сможет защитить свои права, так как уже приняла меры в этом направлении. В любом случае важно помнить, что нарушение авторских прав является серьезным правонарушением и может привести к серьезным последствиям.