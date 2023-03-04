Игра предложит игрокам множество автомобилей и вариантов настройки, а также широкий спектр занятий, таких как гонки, дрифт и бездорожье

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Разработчики The Crew добавили в игру несколько новых функций. Например, игроки смогут кастомизировать свои автомобили новыми деталями и покраской. Они также смогут принять участие в специальных мероприятиях, таких как соревнования по дрифту, автомобильные шоу и даже каскадерские шоу.

Ещё разработчики добавили новую функцию под названием «Испытания экипажа». Эти испытания позволят игрокам соревноваться друг с другом и получать награды. Игроки также смогут вступать в онлайн-клубы и участвовать в гонках с другими игроками со всего мира.

Разработчики также добавили новый «Центр экипажа», где игроки могут общаться с другими игроками и делиться своим опытом. Hub также предложит советы и рекомендации для игроков, которые хотят улучшить свои навыки.

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Crew Motorfest — это захватывающая новая игра, в которой каждый найдет что-то для себя. Это отличный способ для любителей гонок испытать острые ощущения на гоночной трассе, не выходя из дома. Игра уже пользуется успехом у более чем 40 миллионов игроков, и похоже, что она останется хитом еще долгие годы.