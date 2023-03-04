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Напомним, что изначально игра вышла на PS5 и PC 14 сентября 2021 года, а позже была издана для Xbox 20 сентября, но уже следующего года.Такой цифры, как считают аналитики, удалось достичь благодаря тому, что игра доступна в подписочных сервисах Xbox Game Pass, а также PS Plus. Однако подробности о количестве проданных копий игры не сообщаются.
Помимо того, что разработчики поблагодарили геймеров за такую большую цифру, они еще и продемонстрировали некоторые интересные факты по статистике из игры. К примеру, тем количеством пуль, что было выпущено игроками в “Deathloop”, можно обогнуть нашу планету три раза, а их вес равен весу четырех Эйфелевых башен вместе взятых. Также были представлены и другие факты:
- персонаж Кольт пробыл более 190 лет в режиме невидимости, а также около 71 тысяч лет в Черном Рифе;
- 79% убийств было совершено пулями;
- на зону Апдаам приходится более 35 миллионов смертей, что делает ее самой опасной зоной.
“Спасибо, что присоединились к нам в этом приключении на Черном рифе. Мы надеемся, что вам понравилось ваше пребывание”, - написали разработчики в Twitter’е.