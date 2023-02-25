Ралли — это исторически опасное занятие в автоспорте, но оно идеально подходит для мира гонок в видеоиграх.

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Одним из новейших дополнений в Forza Horizon 5 является раллийный курс по бездорожью под названием Outback Challenge.

Новое место проведения Outback Challenge — глубинка Австралии.

Многие находят Outback Challenge скучным, поскольку это просто очередная раллийная трасса по бездорожью.

Ралли может быть смертельным из-за непредсказуемых обстоятельств, таких как погода, но игрокам Forza Horizon 5 не нужно беспокоиться о таких проблемах. Это же игра.





Основная цель нового игрового режима — прийти к финишу первым. Для этого игроку предстоит выполнять задания и проходить испытания, управлять своей командой и ресурсами. Также разработчики обещают добавить разнообразные возможности кастомизации автомобилей и водителей, и улучшенный режим карьеры.





Разработчики учли пожелания игроков и добавили систему достижений и наград. Это даст геймерам возможность получить дополнительные бонусы за выполнение заданий.





Кроме того, авторы игры пообещали внести улучшения в графический движок. В новой версии игры будет улучшенное освещение, более детализированные текстуры и улучшенная физика.





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В общем, выпуск Rally Adventure обещает стать захватывающим и сложным испытанием для всех поклонников серии. Разработчики проделали отличную работу по добавлению новых функций и контента в игру. И это хорошая новость для тех, кто ищет что-то новое в Forza Horizon 5.