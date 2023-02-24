Понятно, что разработчики Overwatch 2 предпринимают шаги по улучшению своей игры. Похвально, что они определили Кэссиди и Крысавчика как персонажей, нуждающихся в улучшении,но и активно ищут решения. Эти изменения принесут пользу всем игрокам, независимо от уровня навыков или стиля игры.

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Предлагаемые изменения для Кэссиди и Крысавчика должны стать приятной новостью для фанатов, которым нравится играть с этими героями в многопользовательском режиме Overwatch 2. Повышая эффективность их оружия, они сделают их более жизнеспособными при выборе героя во время матча; это может привести к увеличению разнообразия между командами и к улучшению игрового процесса в целом!В заключение я считаю, что стремление разработчиков к созданию баланса в Overwatch 2 путем обновления существующих персонажей, таких как Кэссиди и Крысавчик, заслуживает одобрения; это не только свидетельствует об уважении к тем, кто потратил время на знакомство с этими героями но и предоставляет новые возможности игрокам, которые с нетерпением ждут изучения различных стратегий с новыми улучшенными способностями.