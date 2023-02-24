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Обновление было анонсировано совсем недавно, 23 февраля. По словам разработчиков, процесс установки патча занял около 4 часов, в течении которых игра была недоступна.
В общем количестве было исправлено 22 ошибки и добавлены 4 изменения.
К примеру, была обновлена система сбора группы: теперь группу можно собрать из товарищей в главном меню, а также использовать Убежище и схрон, пока лидер группы занят настройкой рейда. Также после окончания рейда состав группы сохраняется, а по новой системе начисления навыков за прохождения квеста, геймерам всегда будут начисляться единицы навыка, в том количестве, что были указаны в описании квеста.
Конечно, нельзя разделять исправления на основные и не основные, но вот самые приоритетные исправленные ошибки, которые мы выделили:
1. Теперь никаких невидимых ботов и игроков;
2. Отредактированы компоненты Oculus Audio, которые приводили к снижению производительности, некорректной работе звуков и утечке памяти;
3. Настроена работа спавна игроков группы в разных точках;
4. Интерфейсы экрана выбора персонажа и лобби теперь не накладываются друг на друга при многократном переключении;
5. При использовании медицинской атрибутики и других «расходников», руки персонажа больше не зависают.
Все, без исключения, исправления добавили «Escape from Tarkov» реалистичность и комфорт во время игры. Разработчики потрудились даже над самыми мелкими деталями для того, чтобы геймеры оценили старания игровой студии. К примеру, внимание уделили исправлению анимации наручных часов у ЧВК «BEAR».