Боевой симулятор «Escape from Tarkov» вышел еще в 2017 году, однако не перестает активно развиваться. Так, новый крупный патч «0.13.0.3» очень положительно оценили преданные геймеры

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

реклама

Обновление было анонсировано совсем недавно, 23 февраля. По словам разработчиков, процесс установки патча занял около 4 часов, в течении которых игра была недоступна.

В общем количестве было исправлено 22 ошибки и добавлены 4 изменения.

К примеру, была обновлена система сбора группы: теперь группу можно собрать из товарищей в главном меню, а также использовать Убежище и схрон, пока лидер группы занят настройкой рейда. Также после окончания рейда состав группы сохраняется, а по новой системе начисления навыков за прохождения квеста, геймерам всегда будут начисляться единицы навыка, в том количестве, что были указаны в описании квеста.

Конечно, нельзя разделять исправления на основные и не основные, но вот самые приоритетные исправленные ошибки, которые мы выделили:

1. Теперь никаких невидимых ботов и игроков;

2. Отредактированы компоненты Oculus Audio, которые приводили к снижению производительности, некорректной работе звуков и утечке памяти;

3. Настроена работа спавна игроков группы в разных точках;

4. Интерфейсы экрана выбора персонажа и лобби теперь не накладываются друг на друга при многократном переключении;

5. При использовании медицинской атрибутики и других «расходников», руки персонажа больше не зависают.

Все, без исключения, исправления добавили «Escape from Tarkov» реалистичность и комфорт во время игры. Разработчики потрудились даже над самыми мелкими деталями для того, чтобы геймеры оценили старания игровой студии. К примеру, внимание уделили исправлению анимации наручных часов у ЧВК «BEAR».

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом



