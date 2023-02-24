«Gears of War» – серия шутеров от третьего лица, разрабатываемая компаниями «Epic Games» и «The Coalition», получает продолжение в новой части игры.

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Сегодня мы поговорим о Джошуа Ортега как о ведущем авторе и геймдиректоре игры «Gears of War 2» и соавтором третьей части, а также сценаристе комиксов этой франшизы от 1 по 14 сезона. И вот главная новость: в twitter’е писатель намекнул на возвращении к работе сценаристом в 6 части игры «Gears of War», однако о подробностях никаких уточнений не сообщал.

Джошуа Ортега известен как писатель и сценарист, чьи работы мы могли видеть в комиксах и графических романах, таких как «Человек Паук», «Звездные войны», «Некромант», «Бэтмен» и других популярных проектах.

Сейчас работа над «Gears of War VI» идет во всю мощь, но в целом подробности о работе не сообщаются. Не все геймеры верили в скорое продолжение игры, однако об активной разработке свидетельствовал список вакансий игровой студии «The Coalition». К примеру, еще весной 2022 года для проекта искали техника по захвату движений, также компания была в поиске старшего дизайнера миссий.

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Для того, чтобы игра вышла в лучшем виде, по словам журналиста Джеффа Грабб, студия «The Coalition» прекратила разработку двух других неанонсированных проектов. Вместе с этим, еще в конце 2022 года игровая студия и «Netflix» рассказали, что проводят совместную работу над анимационным сериалом и полнометражном фильме по серии игр «Gears».