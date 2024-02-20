Ребята из Санкт-Петербурга создали уникальный сайт знакомств.

В России программистами из СПБГУ был разработан и запущен в тестовую работу аналог популярного приложения для знакомств Tinder. Это приложение не имеет аналогов и предлагает пользователям возможность находить новых знакомых и потенциальных партнеров в разных регионах с помощью искусственного интеллекта.

Приложение в целом имеет схожий функционал с Tinder, позволяя пользователям создавать профили, загружать фотографии, указывать свои интересы и предпочтения, а также искать совпадения на основе геолокации и общих интересов.

реклама

Принципиальное отличие заключается в использовании алгоритмов, сгенерированных на основе психологического теста Кеттелла. При регистрации в сети новый пользователь должен голосом ответить на несколько вопросов о потенциальном партнере, сформированных нейросетью. Затем искусственный интеллект с применением уникальных алгоритмов, разработанных отечественными специалистами определяет основные черты характера пользователя и на их основе выбирает наиболее подходящего партнера. Этот процесс обеспечивает большую точность в подборе совместимых пар и в разы усиливает вероятность успешных знакомств. Приложение также отличается от своих аналогов большим количеством разнообразных функций, что помогает пользователям создавать подробные и интересные профили, а также включает возможность общения через текстовые сообщения, видео- и голосовые звонки. Разработчиками отмечается, что приложение активно взаимодействует с социальными сетями и имеет интеграцию с другими платформами, что позволяет пользователям получить максимум информации о потенциальных партнерах.

Кроме того, специалисты СПБГУ создали новое приложение для знакомств с соблюдением высоких стандартов конфиденциальности и безопасности пользователей. Строгая система проверки профилей, механизмы жалоб и блокировки нежелательных пользователей гарантируют сохранность личной информации и обеспечивают комфортное использование приложения.

Разработка и запуск аналога популярного приложения Tinder в России является значимым событием в мире онлайн-знакомств. Запуск аналога Tinder в России не только предоставит новые возможности для общения, но и будет способствовать развитию отечественной технологической индустрии в мировом сегменте онлайн-знакомств.