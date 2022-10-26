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Илон Маск намекнул, что сделка с Twitter может быть закрыта в пятницу
Глава Tesla скорее всего совершит сделку с Twitter к пятнице, чтобы избежать судебных разбирательств в ноябре текущего года
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В недавних звонках банкирам, которые помогают финансировать скандальную сделку Илона Маска по приобретению социальной сети Twitter, владелец Tesla пообещал закрыть сделку к текущей пятнице. С момента как Маск впервые объявил о планах приобрести Twitter, было много споров о том, будет ли сделка действительно заключена, были указаны даты рассмотрения сделки в суде и попытки Маска полностью отказаться от сделки.

Несмотря на то, что Маск сообщил своим ключевым финансовым партнерам, что сделка будет завершена к пятнице, у него нет выбора в этом вопросе, если только он не хочет предстать перед судом в ходе судебного разбирательства, которое было отложено до ноября текущего года. Таким образом, сделка должна быть заключена к пятнице, чтобы избежать судебных разбирательств.

Компании Meta и Google вызвали наибольшие волнения вокруг сделки Маска, поскольку сотрудники, которые хотели уйти с компании Tesla, были подхвачены обеими компаниями. Примерно 1100 из 7500 сотрудников уволились с тех пор, как появились первые новости о том, что Маск хочет купить компанию.

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На данный момент Илон Маск и Twitter никак не прокомментировали эти недавние сообщения.

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