Компании Microsoft и Google продолжают «подталкивать» своих пользователей на переход в ОС Windows 10 и 11

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Согласно недавнему объявлению Google, компания официально прекратит поддержку браузера Chrome для устройств под управлением ОС Windows 7 и 8.1 с предварительным выпуском Chrome 110 начиная с 7 февраля 2023 года.

Браузер Google Chrome продолжит работу после обновления, но он больше не будет получать никаких обновлений, связанных с функциями и исправлениями безопасности на устройствах под управлением этих ОС. Это увеличивает риски пользователей и компаний стать жертвами кибер-атак, если они продолжат использовать Windows 7 или 8.1.

«Вам необходимо убедиться, что ваше устройство работает под управлением Windows 10 или 11, чтобы продолжать получать будущие выпуски Chrome», — говорится в справочном блоге Google Chrome. «Принятые меры соответствуют окончанию поддержки Microsoft Windows 7 ESU и расширенной поддержки Windows 8.1 10 января 2023 года».

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По данным StatCounter, Windows 7, поддержка которой закончилась еще в январе 2020 года, по-прежнему занимает 10,68% мирового рынка настольных компьютеров. Это означает, что во всем мире по-прежнему много людей используют эту ОС. С другой стороны, Windows 8.1 занимает всего лишь 2,7% рынка. Все больше приложений отказываются от поддержки ОС Windows 7 и 8.1. Компании Google и Microsoft следуя тренду разработчиков подталкивают своих пользователей перейти на более новые ОС.