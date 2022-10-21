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Многие пользователи социальных сетей используют сторонние инструменты для планирования своих публикаций в Instagram. Эти дни скоро закончатся, поскольку Instagram тестирует способ планирования публикаций и роликов в своем приложении.
Пользователь Twitter @WFBrother опубликовал скриншот, демонстрирующий эту функцию. При создании новой публикации или ролика пользователь может перейти в «Дополнительные настройки», где он может включить переключатель «Запланировать эту публикацию». Затем пользователь может установить время и дату публикации контента. Также можно изменять расписание и содержание публикации при необходимости.
Исследователь приложений и разработчик мобильных приложений Алессандро Палуцци впервые обнаружил новую функциональность в июле 2022 года. С 2020 года Meta предлагает функцию планирования Instagram через Facebook Creator Studio. Новая функция планирования в приложении будет полезна тем, у кого нет доступа к специальному программному обеспечению для управления своими социальными сетями.
Компания Meta пока не сообщила дату, когда новая функция будет доступна для широкой публики в приложении Instagram.