Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
TeamGroup выпустила первое в мире жидкостное охлаждение, которое охлаждает ЦП и SSD
Новинка T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD AIO будет доступна с ноября 2022 года по рекомендованной розничной цене в 399,99 долларов США
рекомендации
Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 за 30 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

реклама

T-FORCE, игровой суббренд TeamGroup анонсировал серию жидкостных охладителей SIREN «все в одном» (AIO). Новинка T-FORCE SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO Liquid Cooler является первым в мире решением жидкостного охлаждения «все в одном», которое одновременно охлаждает ЦП и твердотельный накопитель. SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO Liquid Cooler отличается оригинальной конструкцией водяного блока для ЦП и SSD ARGB, большим 360-мм радиатором и тремя 120-мм вентиляторами ARGB с гидравлическими подшипниками. Новый дизайн полностью соответствует более высоким требованиям к охлаждению процессоров Intel и AMD следующего поколения и твердотельных накопителей PCIe Gen5.  

Оригинальная конструкция жидкостного кулера SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO обеспечивает высокоэффективное охлаждение, снижая рабочую температуру мощных твердотельных накопителей PCIe Gen5 более чем на 50%. Это предотвращает дросселирование и обеспечивает стабильную высокоскоростную производительность чтения и записи для устройств следующего поколения. Новинка использует полупрозрачный корпус ARGB серии SIREN и оснащена новым съемным модулем магнитной подсветки, который можно плотно прикрепить не только к верхней части водоблока SSD, но и к любому внутреннему металлическому месту в корпусе. Он сертифицирован на совместимость с программным обеспечением для освещения производителей материнских плат ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE и MSI.

Новинка T-FORCE SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO поддерживает новейшие процессоры Intel LGA 1700 и AMD AM5, а также популярный форм-фактор M.2 SSD 2280. Пользователи смогут насладиться производительностью двойного охлаждения, благодаря простому процессу установки. 

рекомендации
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Жидкостное охлаждение T-FORCE SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO будет доступно в магазинах Amazon в Северной Америке уже с ноября этого года. Рекомендуемая производителем розничная цена на новинку составит 399,99 долларов США. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#охлаждение #сво #кулер #жидкостное охлаждение #team group #t-force #помпа #t-force siren duo360 argb cpu &amp; ssd aio
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как организовать охлаждение игрового компьютера
Deepcool анонсировала две системы жидкостного охлаждения LT520 и LT720 с подсветкой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер установил в Tesla бензогенератор и проехал на EV более 2500 км
6
Кадровые ограничения со стороны США способны обескровить китайскую полупроводниковую промышленность
8
Зарубежный ютубер купил NFT за 11 миллионов долларов, сегодня его стоимость составляет 6 долларов
22
Китайские майнеры распродают свои фермы за бесценок – GeForce RTX 3060 Ti от 13 450р
13
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
57
Безлопастные ветрогенераторы Aeromine вырабатывают на 50% больше энергии, чем солнечные фотоэлементы
1
Российский процессор Baikal BE-S1000 показал выдающиеся результаты, но никогда не будет выпускаться
18
Шило на мыло – стоит ли менять GeForce RTX 3080 Ti с мылом на GeForce RTX 4090 без мыла по тестам Hs
10
Энтузиасты показали The Elder Scrolls V: Skyrim в связке с RTX 4090 и трассировкой лучей
2
Купил и забыл – какую видеокарту взять экономному геймеру для монитора с разрешением 1080р
7
AMD сокращает выпуск процессоров Ryzen 7000, поскольку новинки оказались никому не нужны
36
Чтобы получить приглашение на покупку NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder Edition, нужно обладать видеокартой одного из двух предыдущих поколений
1
Почему World of Tanks теперь называется «Мир танков», и сколько геймеров дезертировало в Европу
6
AGON by AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой 240 Гц
3
Когда видеокарты в магазинах РФ подешевеют – 6 игровых GPU для тех, у кого нет денег на флагманы
2
Из-за энергетического кризиса замерзающая Европа может лишиться лесов
11
Доля поставляемых в Россию бракованных электронных компонентов из Китая взлетела до 40%
2
Инсайд: дополненная версия The Witcher 3 с новыми квестами и прочим выйдет уже 9 декабря
4
Астронавт МКС запечатлел в атмосфере Земли две необычные "голубые капли"
+
Группа ученых создала зубную каппу, способную управлять бытовыми девайсами
+

Популярные статьи

5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
226
Как я положил болт на MicroATX корпус, и у меня родилась идея всё скрутить на болты и гайки
138
Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090
34
Как организовать охлаждение игрового компьютера
32
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
9
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
30
3-я Мировая война начнётся в космосе – почему США и РФ могут начать сбивать спутники на орбите
17
Топ самых известных и лучших космических аппаратов мира
5
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
30
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
5

Сейчас обсуждают

Lex001
12:10
Настолько толсто, что у меня Жыр по экрану потек) Я даже отсюда, сверху - слышу как внизу камментов кого-то бъют и чувствую запах подгоревшего)) Щас ознакомлюсь.
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Umid Xaydarov
12:09
Радиатор не стал трогать, потому что там термопрокладки, заменить у меня их нечем пока
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
Umid Xaydarov
12:08
Цена была вкусная, да пофиг, 13k, это не 90к как в прошлом году
Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера
Андрей Балтрук
12:08
Да, интересно, как все это работает - на что конкретно воздействует ветер, что снизу крутится турбинка?
Безлопастные ветрогенераторы Aeromine вырабатывают на 50% больше энергии, чем солнечные фотоэлементы
Кирилл Кондрашов
12:08
А чё с паскалей? Автор же вспомнил 7000 линейку у АМД. Чего бы тогда не вспомнить Ферми у Нвидии? Там чип отваливался даже если карта просто в коробке лежала
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Lex001
12:05
Хоть где-то она оказалась быстрее)
Видеокарта Intel Arc A770 оказалась быстрее NVIDIA RTX 4090 в декодировании 8K AV1 видео
pOdOnOg
12:05
Хоть кто-то тут делом занят)) за г**но и палки зелень, однозначно))
Неудачный тест суровой термопасты из мусора, и как датчик ЦП показал температуру чипсета
Lex001
12:05
За 20к можно уже найти вполне пристойную RTX 3050, которая не будет тебе выносить мозг, да и поиграть во все игры можно, пусть и со средними настройками графики (в самых тяжелых) RX 6500 XT и все пох...
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
Chihonya
12:04
Неужели статья нормальная) У меня под Wraith Prism стоит рязань 5700G. в простое 35, в играх 60, его еле слышно, да и паста GD 900, когда ставил толковой под рукой не оказалось, видимо у вас экземпляр...
Тест 4х моделей кулеров на сокет AM-4
Мать шешенбека
12:02
нужны, допустим хочу я обновиться, а у меня 3570 на работе, я не буду менять его на древнее поколение, минимум на 12 или на 13
Цены на процессоры упали до минимальных значений: Ryzen 5 5600 продаётся за $129
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем