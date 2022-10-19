Новинка T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD AIO будет доступна с ноября 2022 года по рекомендованной розничной цене в 399,99 долларов США

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T-FORCE, игровой суббренд TeamGroup анонсировал серию жидкостных охладителей SIREN «все в одном» (AIO). Новинка T-FORCE SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO Liquid Cooler является первым в мире решением жидкостного охлаждения «все в одном», которое одновременно охлаждает ЦП и твердотельный накопитель. SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO Liquid Cooler отличается оригинальной конструкцией водяного блока для ЦП и SSD ARGB, большим 360-мм радиатором и тремя 120-мм вентиляторами ARGB с гидравлическими подшипниками. Новый дизайн полностью соответствует более высоким требованиям к охлаждению процессоров Intel и AMD следующего поколения и твердотельных накопителей PCIe Gen5.

Оригинальная конструкция жидкостного кулера SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO обеспечивает высокоэффективное охлаждение, снижая рабочую температуру мощных твердотельных накопителей PCIe Gen5 более чем на 50%. Это предотвращает дросселирование и обеспечивает стабильную высокоскоростную производительность чтения и записи для устройств следующего поколения. Новинка использует полупрозрачный корпус ARGB серии SIREN и оснащена новым съемным модулем магнитной подсветки, который можно плотно прикрепить не только к верхней части водоблока SSD, но и к любому внутреннему металлическому месту в корпусе. Он сертифицирован на совместимость с программным обеспечением для освещения производителей материнских плат ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE и MSI.

Новинка T-FORCE SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO поддерживает новейшие процессоры Intel LGA 1700 и AMD AM5, а также популярный форм-фактор M.2 SSD 2280. Пользователи смогут насладиться производительностью двойного охлаждения, благодаря простому процессу установки.

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Жидкостное охлаждение T-FORCE SIREN DUO 360 ARGB CPU & SSD AIO будет доступно в магазинах Amazon в Северной Америке уже с ноября этого года. Рекомендуемая производителем розничная цена на новинку составит 399,99 долларов США.