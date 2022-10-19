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Компания Google представила новые возможности для детских профилей Google TV и поделилась обновленным внешним видом приложения Family Link.
Google запустила Family Link пять лет назад, чтобы родители могли контролировать и одобрять покупки в приложении, сделанные их детьми. В свежем обновлении приложения появилась вкладка «Управление», которая позволяет родителям управлять временем использования экрана в разных приложениях и на устройствах, устанавливать ограничения на контент и контролировать разрешения данных приложений. У пользователей также есть возможность установить ограничения времени экрана на «Только сегодня».
Также Google добавила вкладку Locations для отображения детских устройств на карте. Карта показывает не только местоположение устройства, но и процент заряда батареи. Родители могут использовать вкладку, чтобы звонить устройствам, найти их и получать уведомления, когда их ребенок уходит или достигает определенного места. Взрослые могут управлять этими уведомлениями, получать обновления об использовании и видеть запросы от своих детей на покупку и загрузку приложений или доступ к заблокированным веб-сайтам.
Свежая версия приложения Family Link будет постепенно доступна с сегодняшнего дня, для пользователей со всех стран мира.