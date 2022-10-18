Старт продаж монитора AOC GAMING 25G3ZM/BK запланирован на конец октября 2022 года по рекомендованной цене в 189,99 фунтов стерлингов

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Компания AGON by AOC представила AOC GAMING 25G3ZM/BK — плоский игровой монитор с диагональю 24,5 дюйма (62,23 см) с частотой обновления 240 Гц, временем отклика GtG 1 мс. Новинка получила панель Fast VA, которая сочетает в себе высокую яркость, глубокие цвета, широкую гамму и высокий коэффициент контрастности 3000:1.

AOC GAMING 25G3ZM/BK — отличное предложение для геймеров, обновляющих свои ПК. Идеальный размер 24,5 дюйма позволяет геймерам и любителям киберспорта сфокусироваться на всем экране, гарантируя, что они не пропустят ни одной цели своим периферийным зрением. Благодаря разрешению Full HD (1920x1080) на экране с диагональю 24,5 дюйма 25G3ZM/BK создается четкое изображение с плотностью пикселей 90 PPI.

Функция Motion Blur Reduction (MBR) 25G3ZM/BK достигает MPRT всего за 0,5 мс, устраняя размытие или смазывание в быстрых сценах. Поддержка Adaptive-Sync с переменной частотой обновления в диапазоне от 48 до 240 Гц также обеспечивает игровой процесс без разрывов.

Новинка имеет коэффициент контрастности 3000:1, который достигнут с помощью технологии панели VA. Благодаря широким углам обзора 178°/178° и яркости 300 нит монитор 25G3ZM/BK обеспечивает комфортный просмотр практически при любых условиях окружающей среды. Технология Flicker-Free и низкий уровень синего света повышают комфортность просмотра как днем, так и ночью.

Монитор 25G3ZM/BK получил прочную подставку на 4 ножках, а также поддерживает эргономичное выравнивание: включая высоту 130 мм, поворот (90° в портретной ориентации) и широкие возможности регулировки поворота и наклона. Отверстие для прокладки кабелей в подставке помогает убрать беспорядок на столе, а вариант крепления VESA и дизайн без полей с трех сторон упрощают развертывание в системе с несколькими мониторами. К монитору 25G3ZM/BK можно подключить до трех источников, благодаря 1 порту DisplayPort 1.2 и 2 портам HDMI 2.0.

Программное обеспечение AOC G-Menu можно использовать для изменения настроек экранного меню. 25G3ZM/BK также совместим с консолями текущего поколения (PS5 и Xbox Series S и X) и может отображать их вывод с разрешением 1920x1080 при частоте 120 Гц.

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Игровой монитор AOC GAMING 25G3ZM/BK будет доступен с конца октября 2022 года по рекомендованной розничной цене 189,99 фунтов стерлингов.