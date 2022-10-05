Рекомендованная розничная цена на микрофон HyperX ProCast XLR составит 249,99 долларов США

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Компания HyperX объявила о выпуске конденсаторного микрофона с большой диафрагмой HyperX ProCast. HyperX ProCast — это конденсаторный микрофон профессионального уровня с разъемом XLR, который обеспечивает высокое качество звука. Новинка разработана для стримеров и создателей контента, которым нужен микрофон профессионального качества с разъемом XLR.

Микрофон ProCast обеспечивает детальную запись с помощью конденсаторного капсюля с большой диафрагмой с золотым напылением и использует популярную кардиоидную диаграмму направленности для фокусировки на источнике звука. Переключаемый -10 дБ PAD позволяет микрофону работать с громкими источниками звука, а переключатель фильтра верхних частот 80 Гц помогает уменьшить нежелательные низкие частоты.

HyperX ProCast XLR разработан для захвата высококачественного звука и «бесшумного» контента, ProCast оснащен встроенным антивибрационным амортизатором, уменьшающим вибрационные шумы и съемным металлическим поп-фильтром HyperX Shield, который помогает уменьшить посторонние звуки. Адаптер крепления подходит для размеров резьбы 3/8 дюйма и 5/8 дюйма и совместим с большинством микрофонных стоек и кронштейнов.

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Конденсаторный микрофон HyperX ProCast будет доступен в США через Amazon, Best Buy и онлайн-магазин HyperX по рекомендованной розничной цене в 249,99 долларов США, начиная с октября 2022 года.